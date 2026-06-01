بنیامین ناتانیاھو فەرمانی بە سوپای ئیسرائیل کرد ھێرش بکاتە سەر زاحییەی باشووری بەیروت

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
01 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 01 حوزەیران 2026
سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، بنیامین ناتانیاھو و وەزیری بەرگریی ئیسرائیل، یسرائیل کاتز فەرمانیان بە سوپا کرد کە ھێرش بکاتە سەر ناوچەی زاحییە باشووری بەیروت پایتەختی لوبنان.
ئەوەش لە کاتێکدا کە ئاگربەست و دانوستان لەنێوان ئیسرائیل و لوبناندا بەردەوامن.
هەروەھا بنیامین ناتانیاھو و یسرائیل کاتز بە بیانووی پێشێلکردنی ئاگربەست لەلایەن حزبوڵڵا، فەرمانیان بە سوپای ئیسرائیل کردووە کە ھێرش بکاتە سەر ئامانجەکان لە ناوچەی زاحییە باشووری بەیروت.
پێشتر بەرپرسانی ئیسرائیل ڕایانگەیاندبوو کە ئەمریکا داوای لە ئیسرائیل کردووە کە تەنھا لە کاتی زۆر پێویستدا، ھێرش بکاتە سەر بەیروت.