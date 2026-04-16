Muhammed Karabacak, Mehmet Burak Karacaoğlu
16 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 16 نیسان 2026
بنکەی ئاسمانیی قەسرەک لە پارێزگای حەسەکە کە سوپای ئەمریکا لێی کشایەوە، کەوتە ژێر کۆنترۆڵی سوپای سووریا.
بەپێی ڕاگەیاندراوی نووسینگەی میدیا و پەیوەندییەکانی وەزارەتی بەرگریی سووریا کە لە ئاژانسی فەڕمی هەواڵی سووریا (SANA)دا بڵاوکراوەتەوە، دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیی، یەکەکانی سوپای سووریا بنکەی ئاسمانیی قەسرەک-یان لە گوندەواری حەسەکە وەرگرت.
بەپێی ئەو زانیارییەی لە سەرچاوە ناوخۆیییەکانەوە دەستکەوتووه، دوای چۆڵکردنی بنکەکە لەلایەن هێزەکانی ئەمریکاوە، لایەنەکانی سەربە ڕێکخراوی تیرۆریستی یەپەگە هەندێک لە ئۆتۆمبێلەکانی ناو بنکەکەیان سووتاندووە. دواتر بنکەكه کەوتە ژێر کۆنترۆڵی سوپای سووریا.