بانگەشەی ئەوە دەکرێت سێنتکۆم داوای ناردنی مووشەکی هایپەرسۆنیکی بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کردووە

Ahmet Furkan Mercan
30 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 30 نیسان 2026
فەرماندەیی ناوەندیی ھێزەکانی ئەمریکا (CENTCOM)، داوای ناردنی مووشەکە هایپەرسۆنیکەکانی دارك ئیگڵ (LRHW)ی بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کردووە.
بەپێی هەواڵێکی بلومبێرگ کە پشتی بە سەرچاوە ئاگادارەکان بەستووە، بانگەشەی ئەوە کراوە سێنتکۆم داوای گواستنەوەی مووشەکە هایپەرسۆنیکەکانی دارك ئیگڵی بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کردووە.
لە هەواڵەکەدا باس لەوە کراوە پێشبینی دەکرێت مووشەکە هایپەرسۆنیکەکان بۆ لێدان له سەکۆکانی هەڵدانی مووشەکی بالستی لە قووڵایی ئێراندا لە ململانێکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا داوا کرابن.
لە هەواڵەکەدا ئەوەش خراوەتەڕوو کە ئەگەر مووشەکەکان ڕەوانەی ناوچەکە بکرێن، بە واتای یەکەمین جێگیرکردنی مووشەکە هایپەرسۆنیکەکانی ئەمریکا دێت تیایدا.