بانگەشەی ئەوە دەکرێت ئەمریکا پلانی هەیە پوتین بانگهێشتی لووتکەی G20 بکات

بانگەشەی ئه‌وه‌ ده‌كرێت ئیدارەی ئەمریکا پلانی هەیە سەرۆکی ڕووسیا، ڤلادیمێر پوتین بانگهێشتی لووتکەی سەرکردەکانی G20 بکات کە بڕیارە لە کانوونی یەکەمدا لە شاری میامی ویلایەتی فلۆریدا بەڕێوەبچێت.

بەرپرسێکی ئەمریکی كه‌ ناوی ئاشكرا نه‌كراوه‌، به‌ ڕۆژنامەی واشنتۆن پۆستی ڕاگه‌یاندووه‌ بانگهێشتکردنی پوتین بۆ لووتکەی سەرکردەکانی G20 کە بڕیارە له‌ ڕۆژانی ١٤-١٥ی کانوونی یەکەم لە میامی بەڕێوەبچێت، لە ڕۆژەڤدایە.

ئەو بەرپرسە ئاماژەی بەوە کرد هێشتا بانگهێشتنامە فەڕمییەکان نەنێردراون، بەڵام ڕووسیا ئەندامی جی G20، له‌به‌رئه‌وه‌ بۆ کۆبوونەوەکانی ئاستی وەزیران و لووتکەی سەرکردەکانیش بانگهێشت دەکرێت.