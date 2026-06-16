- سەرۆکی یەکێتی نیشتمانیی کوردستان، بافڵ جەلال تاڵەبانی لە میانی کۆبوونەوەی لەگەڵ نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ عێراق و سووریا، تۆم باراک ڕایگەیاند کە ھەرێمی کوردستان دەتوانێت بە پلانێکی ستراتیجی کێشەی وزە لە تەواوی عیراق چارەسەر بکات.

بافڵ جەلال تاڵەبانی و تۆم باراک جەختیان لە پاڵپشتیکردنی حکوومەتی نوێی عیراق کردەوە - سەرۆکی یەکێتی نیشتمانیی کوردستان، بافڵ جەلال تاڵەبانی لە میانی کۆبوونەوەی لەگەڵ نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ عێراق و سووریا، تۆم باراک ڕایگەیاند کە ھەرێمی کوردستان دەتوانێت بە پلانێکی ستراتیجی کێشەی وزە لە تەواوی عیراق چارەسەر بکات.

سەرۆکی یەکێتی نیشتمانیی کوردستان، بافڵ جەلال تاڵەبانی ڕایگەیاند کە ھەرێمی کوردستان دەتوانێت بە پلانێکی ستراتیجی کێشەی وزە لە تەواوی عیراق چارەسەر بکات.

ئەم قسەیەی بافڵ جەلال تاڵەبانی لە میانی کۆبوونەوەی لەگەڵ نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ عێراق و سووریا، تۆم باراک ھات کە دوێنێ دووشەممە لە بەغدا بەڕێوەچوو.

نووسینگەی سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەشداوە لە کۆبوونەوەکەدا کە جێگری سەرۆکوەزیرانی ھەرێمی کوردستان، قوباد تاڵەبانی، ئامادەی بوو، دوایین پێشھاتەکانی ناوچەکە تاوتوێ کراوە، ھەروەھا ھەردوولا رێککەوتنی ئەمریکا و ئێرانیان بە گرنگ زانیوە بۆ پاراستنی سەقامگیریی ناوچەکە.

بەپێی ڕاگەیاندراوەکە ھەر لە کۆبوونەوەکەدا لەپێناو بەدیھێنانی سەقامگیریی سیاسی، ئابووری و ئەمنی، پاڵپشتیکردنی حکوومەتی نوێی عیراق جەختی لەسەر کراوەتەوە، بۆ تێپەڕاندنی قەیران و ئاڵنگارییەکان.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لەوەش کراوە کە لە کۆبوونەوەکەدا، بافڵ جەلال تاڵەبانی نیگەرانی خۆی لەبارەی پێکنەھێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی ھەرێمی کوردستان دەربڕیوە و ڕایگەیاندووە: "شەرعییەت و متمانەی حکوومەتی ئێستا خەریکە دەکەوێتە ژێر پرسیارەوە".

ھەر لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئەوە خراوەتەڕووکە لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆکراوە لەبارەی کێشەی وزە لە عێراق و لەوبارەیەوە سەرۆکی یەکێتی نیشتمانیی کوردستان، بافڵ جەلال تاڵەبانی ڕایگەیاندووە کە ھەرێمی کوردستان دەتوانێت بە پلانێکی ستراتیجی کێشەی وزە لە تەواوی عیراق چارەسەر بکات.