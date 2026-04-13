بافڵ تاڵەبانی سوپاسی ڕۆڵی ئەردۆغان دەکات لە کەمکردنەوەی گرژییەکان لە ناوچەکەدا

سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان، بافڵ جەلال تاڵەبانی بە بۆنەی ھەڵبژاردنی سەرکۆماری عێڕاق پەیامێکی ڤیدیۆیی بڵاوکردەوە و تێیدا تیشک دەخاتە سەر دۆخی ناوخۆی عێڕاق و گرژییەکانی ناوچەکە و هەروەها سوپاسی ژمارەیەک لە وڵاتانی ناوچەکە و بەتایبەتی سەرکۆماری تورکیا ئەردۆغان دەکات بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە

بافڵ جەلال تاڵەبانی لە پەیامەکەیدا دەڵێت: "ئەمڕۆ حەزم کرد بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ پەیامێک بڵاوبکەمەوە و سەرەتا دەمەوێت سوپاسێکی سەرۆک لەتیف ڕەشید بکەم کە توانیوویەتی یەکێتییانە بە چەند باوردۆخێکدا تێپەڕێت و لەگەڵ خانمی یەکەمی عێڕاق توانیوویانە خزمەتی وڵات بکەن، ئەمڕۆ سەرۆکێکی دیکەمان هەیە کە ئەویش قوتابی مام جەلالە و سەرۆک نزار ئامێدییە".

بافڵ تاڵەبانی دەشڵێت: "لێرەدا یەکێتی نیشتمانیی کوردستان بەڵێن دەدات بە عێڕاق کە دەستوور بپارێزێت و سەرۆک لەگەڵ حکوومەت و هەموو هاووڵاتییانی عێڕاقی خەبات بکەن بۆ ئەوەی عێڕاق بەرەو پێشەوە بڕوات، من ئەمڕۆ دڵخۆشم کە قوتابییەکی مام جەلال سەرکۆماری عێڕاقە، وەک یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و وەک سەرۆکی عێڕاق، هەوڵدەدەین بەرنامەی مام جەلال بۆ عێڕاق تەواو بکەین و بەیەک چاو سەیری هەموو پێکهاتەکانی عێڕاق بکەین".



بافڵ تاڵەبانی سوپاسی هەموو لایەنەکانی بەشداربووی پڕۆسەی هەڵبژاردنی سەرکۆماری کرد و گوتی: "سوپاسی هەموو لایەنەکان دەکەم کە بەشداربوون لەم پڕۆسە دیموکراسییە و ئیسپاتمان کرد کە عێڕاق دەتوانێت لەم بارودۆخەدا بڕیارە گرنگەکان بدات، سوپاس بۆ متمانەتان، هەروەک دەزانن یەکێتیی باوەڕی بە عێڕاقێکی یەکڕێز و سەربەخۆ هەیە و قەت بە جێتان ناهێڵێن لە هیچ قۆناغێکدا".

هەر لە پەیامە ڤیدیۆکەدا، بافڵ جەلال تاڵەبانی بۆ کۆمەڵگای نێودەوڵەتی پەیامێکی دیکەی بە زمانیی ئینگلیزیی بڵاوکردەوە و تێیدا گوتی: "دەمەوێت بە داوایەکی لێبوردنانە دەست پێبکەم بۆ هەموو وڵاتە عەرەبییەکانی دراوسێمان کە لە خاکی عێڕاقەوە هێرشیان کراوەتەسەر، ئێمە پرسە و سەرەخۆشی قوڵمان ئاراستەی ئێوە دەکەین و بەم کردارانە شەرمەزارین، عێڕاق لە قۆناغێکی نوێێ پێکهێنانی حکوومەتدایە، حکوومەتێکی نوێ کە ئەو پردانە چاک بکاتەوە کە زیانییان پێگەیشتووە نەک زیاتر بشکێن، حکوومەتێکی نوێ کە دڵنیایی بدات کە چەک تەنیا لە دەستی دەوڵەتدایە. ئێمە حکوومەتێکی سەربەخۆ و نیشتمانپەروەر پێکدەهێنین، کە بۆ مافەکانی گەل دەجەنگێت، عێڕاق لە جەنگ و خوێنڕشت دووربخاتەوە و برا عەرەبەکانمان لە باوەش دەگرێت و ئێمە گەلی ئێوەین".

هەر لە پەیامەکە ڤیدیۆییەکەدا، سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان جەختی لەوە کردەوە کە هەموو هەوڵەکانییان بۆ چاککردنەوەی دڵی وڵاتانی عەرەبی دەخەنەگەڕ و گوتی: "ئێرە لانکەی شارستانییەت و لانکەی یاسایە، ئێمە کوڕانی سەڵاحەددینین کە سوارچاکە مەزنەکانی ئەورووپای فێری جوامێریی کرد، هەوڵدەدەین هەموو تواناکانمان بخەینەگەڕ بۆ چاککردنەوەی دڵتان و جارێکی دیکە بەخێرهاتنمان بکرێتەوە بۆ ناو کۆمەڵگای نێودەوڵەتی".

بافڵ تاڵەبانی سوپاسی ڕۆڵی وڵاتانی ئەورووپا و بەریتانیا و بەتایبەتی تورکیا و سەرکۆماری تورکیای کرد لە کەمکردنەوەی گرژییەکان و گوتی: "ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست جارێکی دیکە لە قەیراندایە، مەترسی شەڕ هەڕەشەیە لەسەر هەموومان، لێرەدا گونجاوە سوپاسی حکوومەتی مەزنی پاکستان بکەین، بۆ هاندانی ئەو دوو هێزە گەورەیە بۆ دانوستان و ڕاگەیاندنی ئاگربەست کە هیوادارین بگۆڕێت بۆ ئاشتییەکی بەردەوام، هەروەها دەبێت سوپاسی هەموو وڵاتانی ئەرووپا و وڵاتانی عەرەبی و بەریتانیای مەزن و بە تایبەتی تورکیا و سەرۆک ئەردۆغان بکەین بۆ کارەکانییان لە پشت پەردەوە بۆ کەمکردنەوەی گرژییەکان و گەیاندنی بەم خاڵەی دانوستان، بەڵام لە هەمووی گرنگتر دەبێت سوپاسی ئەمریکا و ئێران بکەین، ئازایەتیی دەوێت کە داوای ئاشتی بکەیت و واز لە جەنگ بهێنیت وەک لەوەی جەنگ بەرپا بکەیت".

لەبارەی ئەنجامی دانوستانە یەک ڕۆژییەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران لە ئیسلامئاباد، بافڵ تاڵەبانی گوتی: "ئەمڕۆ دەبیستین کە دانوستانی یەک ڕۆژە کۆتاییهاتووە، بەڵام ئەوەی دەبینین ڕەنگە لەسەر پرسە بچووکەکان هەنگاوەکان زیاتر لەیەکتر نزیک بوونەتەوە و هانی هەموو لایەک دەدەین کە ئەم دەرفەتە بقۆزنەوە بۆ بەردەوامبوونی گفتوگۆکردن و ڕەنگە ئەم گفتوگۆیانە ببنە شتێکی زۆر گەورەتر، تەواوی جیهان چاوەڕێی ئەم دانوستانە دەکات، تەواوى جیهان پێویستی بە وچانێک و هەناسەدانێک هەیە بۆ ئەوەی ئابوورییەکانییان چاک بکەنەوە بۆیە ئێمە وەکو هاوڕێیان و هاوبەشەکانتان هانی ئەوەتان دەدەین کە بەردەوام بن لە پڕۆسەی ئاشتی، ئێمە کە چەندینجار شانبەشانی ئێوە شەڕمان کردووە وەک هەمیشە ئامادەین بەهەر شێوەیەک کە بتوانین یارمەتیتان بدەین".