Zeynep Katre Oran
16 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 16 حوزەیران 2026
بانگەشەی ئەوە دەکرێت کە بەڕێوەبەری دهزگای هەواڵگریی ناوەندی ئەمریکا (CIA)، جۆن ڕاتکلیف بەپێی زانیاریە هەواڵگرییەکان گومانەکانی خۆی گەیاندووەتە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ سەبارەت بەوەی ئایا ئێران ڕازی دەبێت بەو سازشهی واشنتۆن لە پرسی بەرنامە ئهتۆمیيهكهدا داوای دەکات یان نا.
کەناڵی هەواڵی ئەمریکی ئەکسیۆس، لە ڕاپۆرتێکیدا كه بە پشت بەستن بە سێ سەرچاوە بڵاوی کردەوە، باسی لهوه كرد ترەمپ بەرلە ڕاگەیاندنی ئەو لێکتێگەیشتنەی لە نێوان ئەمریکا و ئێران بەدیهاتووە، زنجیرەیەک کۆبوونەوەی لەگەڵ ڕاوێژکاران و بەرپرسانی باڵای ئیدارەکەیدا ئەنجام داوە.
بانگەشەی ئەوە دەکرێت کە زانیاریە هەواڵگرییەکان لەو کۆبوونەوانەدا ئاماژە بەوە دەکەن ناتهبایی هەیە لە نێوان هەڵسەنگاندنی خودی بەرپرسانی ئێران لە نێو خۆیاندا بۆ ڕێککەوتنەکە، لەگەڵ ئەو پەیامانەی بۆ نێوەندگیرەکان و بەرپرسانی ئەمریکای دەنێرن.
لە هەواڵەکەدا بانگەشە دەکرێت کە ڕاتکلیف بەپێی ئەو هەڵسەنگاندنە هەواڵگرییانە، گومانەکانی خۆی گەیاندووەتە ترەمپ سەبارەت بەوەی ئایا ئێران ئەو هەنگاوە ئهتۆمیانه دەنێت کە ئەمریکا بۆ ئهو ڕێککەوتنە ئهگهری ههیه بكرێت داوایان دەکات یان نا.
هەروەها بانگەشەی ئەوە دەکرێت کە لەو کۆبوونەوانەدا وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، مارکۆ ڕوبیۆ و وەزیری بەرگریی، پیت هێگسێت نیگەرانییەکانی خۆیان دەربارەی یاداشتی لێکتێگەیشتنەکە خستووهتهڕوو.