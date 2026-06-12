ئەکسیۆس: "بۆ ئامادەکارییەکانی ڕێککەوتن لەگەڵ ئێران، فڕۆکەکانی ئەمریکا بەرەو ئەورووپا بەڕێکەوتن"

بانگەشەی ئەوە دەکرێت کە لە چوارچێوەی ئامادەکارییەکان بۆ ڕێککەوتن لەگەڵ ئێران، فڕۆکەکانی سەربە هێزەكانی ئاسمانیی ئەمریکا بەرەو ئەورووپا بەڕێکەوتوون.

بەپێی هەواڵێکی ئەکسیۆس كه‌ بە پشتبەستن بە سەرچاوە ئاگاداره‌ نزیكه‌كان بڵاوی كردووه‌ته‌وه‌، ئەم جووڵە سەربازییە ئاسمانییانە پەیوەندیان بە واژوو کردنی ئەو ڕێککەوتنەوە هەیە کە لە ئەگەری پێکهاتن لەگەڵ ئێران، لە چەند ڕۆژی داهاتوودا لە جنێڤ ئەنجام دەدرێت.

سەرچاوەکان بانگەشەی ئەوەیان کرد چوار فڕۆکەی بارهەڵگری جۆری C-17ی سەربە هێزەكانی ئاسمانیی ئەمریکا، دوێنێ بەرەو ئەورووپا بەڕێکەوتوون، ئەمەش وەک بەشێک لە ئامادەکارییەکان بۆ گەشتەکەی جێگری سەرۆکی ئه‌مریكا، جەی دی ڤانس بۆ جنێڤ بۆ واژوو کردنی ئه‌و ڕێککەوتنەی ئەگەری هه‌یه‌ له‌ نێوان ئەمریکا و ئێران بكرێت.

ئەم بانگەشەیە دوای ئەوە هات کە دوێنێ سەرۆکی ئه‌مریكا، دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند واشنتۆن و تاران گەیشتوونەتە تەباییەکی گەورە و، ڕەنگە لە کۆتایی ئەم هەفتەیەدا ڕێککەوتنەکە واژوو بکرێت.

لە کاتێکدا ڕەشنووسی بەڵگەنامەی ڕێککەوتنەکە کە ده‌ست ئەکسیۆس كه‌وتووە ئاگربەستی ئێستا بۆ ماوەی ٦٠ ڕۆژی دیکە درێژ دەکاتەوە، ئامانجی ئەوەیە گەرووی هورمز دەستبەجێ بەبێ وەرگرتنی هیچ باج و تێچوویەک بکرێتەوە و هاتوچۆی کەشتییەکان لە ماوەی ٣٠ ڕۆژدا بگەیەندرێتەوە ئاستی پێش دەستپێکردنی جه‌نگه‌كه‌.

هەر بەپێی ڕەشنووسەکە، چاوەڕوان دەکرێت ئێران بەڵێن بدات چەکی ئه‌تۆمی پەرە پێنەدات و نیگەرانییەکانی پەیوەست بە کۆگای یۆرانیۆمی پیتێنراو بڕەوێنێتەوە، هه‌روه‌ها هەنگاوەکانی پەیوەست بە بەرنامە ئه‌تۆمیه‌كه‌ی بۆ ڕێککەوتنێکی جیاواز و فراوانتر جێدەهێڵدرێن.

بەگوێره‌ی پابەندبوون بە ڕێککەوتنەکە، ئێران قۆناغ بە قۆناغ لە سزاکان دەبەخشرێت، لەوانەش بەخشینی کاتیی سزا لە هەناردەکردنی نەوتدا.

لەلایەکی دیکەوە، ئاماژە بەوە کراوە ڕەشنووسی ڕێککەوتنەکە لە ڕێگەی دانوستانەکانی نێوان نێوەندگیری قەتەری، عەلی سەوادی و وەزیری دەرەوەی ئێران، عەباس عێراقچی گەڵاڵە کراوە و، لە کاتی کۆبوونەوەکاندا نوێنەری تایبەتی ترەمپ بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، ستیڤ ویتکۆف و زاواکەی، جارێد کوشنەر بەشداربوون. بەڵام چاوەڕوان دەکرێت ڕێککەوتنەکە وەک ڕەنگدانەوەی نێوەندگیری قەتەر و پاکستان ناوی "ڕێککەوتننامەی ئیسلاماباد"ی لێبنرێت.

هاوكات وەزارەتی دەرەوەی ئێران بڵاوی كرده‌وه‌ کە تاران هێشتا بڕیاری کۆتایی لەسەر ڕێککەوتنە پێشنیارکراوەکە نەداوە.

