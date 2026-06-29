ئەنقەرە.. بەردەوامی چاودێری ئاسایش و هاتوچۆ لە چوارچێوەی لووتکەی سەرکردەکانی ناتۆدا

لە ئه‌نقه‌ره‌ی پایتەختی توركیا، لە چوارچێوەی ڕێکارە ئەمنییەکان بۆ لووتکەی سەرکردەکانی ناتۆ، بەدواداچوونەکانی ئاسایش و هاتوچۆ لەلایەن تیمەکانی پۆلیسەوە بەردەوامن.

لە چوارچێوەی بەدواداچوونەکاندا لە شەقامی توناڵی هیلمی پشکنین و کۆنترۆڵەکان بۆ چەندین کەس و ئۆتۆمبێلی گومانلێکراو بەڕێوەچوو.

تیمەکان مۆڵەتی شۆفێری و بەڵگەنامەکانی شۆفێران کۆنترۆڵ ده‌كه‌ن و لە هەندێک ئۆتۆمبێلیشدا پشکنین ئەنجام ده‌ده‌ن.

لە کاتی بەدواداچوونەکاندا سزای دارایی کارگێڕی بەسەر ئەو شۆفێرانەدا سەپێنرا کە بەڵگەنامەکانیان کەموکوڕیی هەبوو و پابەندی ڕێساکانی هاتوچۆ نەبوون.

هەروەها لەسەرانسەری شارەکەدا لە چەند شوێنێکی دیاریکراودا چاودێرییەکانی هاتوچۆی په‌یوه‌ست بە لووتکەی سەرکردەکانی ناتۆ بەردەوامن.