ئەنقەرە.. بەردەوامی چاودێری ئاسایش و هاتوچۆ لە چوارچێوەی لووتکەی سەرکردەکانی ناتۆدا

Semih Erdoğdu
29 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 29 حوزەیران 2026
لە ئهنقهرهی پایتەختی توركیا، لە چوارچێوەی ڕێکارە ئەمنییەکان بۆ لووتکەی سەرکردەکانی ناتۆ، بەدواداچوونەکانی ئاسایش و هاتوچۆ لەلایەن تیمەکانی پۆلیسەوە بەردەوامن.
لە چوارچێوەی بەدواداچوونەکاندا لە شەقامی توناڵی هیلمی پشکنین و کۆنترۆڵەکان بۆ چەندین کەس و ئۆتۆمبێلی گومانلێکراو بەڕێوەچوو.
تیمەکان مۆڵەتی شۆفێری و بەڵگەنامەکانی شۆفێران کۆنترۆڵ دهكهن و لە هەندێک ئۆتۆمبێلیشدا پشکنین ئەنجام دهدهن.
لە کاتی بەدواداچوونەکاندا سزای دارایی کارگێڕی بەسەر ئەو شۆفێرانەدا سەپێنرا کە بەڵگەنامەکانیان کەموکوڕیی هەبوو و پابەندی ڕێساکانی هاتوچۆ نەبوون.
هەروەها لەسەرانسەری شارەکەدا لە چەند شوێنێکی دیاریکراودا چاودێرییەکانی هاتوچۆی پهیوهست بە لووتکەی سەرکردەکانی ناتۆ بەردەوامن.