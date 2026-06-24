ئەنجوومەنی پیرانی ئەمریکا بڕیارێکی لەبارەی سنووردارکردنی دەسەڵاتی ترەمپ لە جەنگ دژبە ئێران پەسەند کرد

Mücahit Oktay, Zahir Sofuoğlu
24 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 24 حوزەیران 2026
ئەنجوومەنی پیرانی ئەمریکا پڕۆژەبڕیارێکی پەسەند کرد کە دەسەڵاتی سەرۆکی ئەو وڵاتە، دۆناڵد ترەمپ لە جەنگ دژبە ئێران سنووردارکردووە.
دوێنێ سێشەممە لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی پیرانی ئەمریکا، پڕۆژەبڕیارێک لەبارەی سنووردارکردنی دەسەڵاتی دۆناڵد ترەمپ لە جەنگ دژبە ئێران، خرایە دەنگدانەوە.
ھەروەھا ٥٠ ئەندامی ئەنجوومەنی نوێنەران لە بەرژەوەندی پڕۆژەبڕیارەکە دەنگیاندا و ٤٨ ئەندامی ئەنجوونەکە دژی پڕۆژەبڕیارەکە دەنگیان دا.
ئەوەش زاندراوە کە چوار ئەندامی کۆمارییەکان، بە بەڵێ دەنگیان بە پڕۆژەبڕیارەکە داوە.
بە پەسەندکردنی پڕۆژەبڕیارەکەش، دەسەڵاتی سەرۆکی ئەو وڵاتە، دۆناڵد ترەمپ لە جەنگ دژبە ئێران سنووردارکرا.
ھاوکات سەرۆکی دیموکراتەکان لە ئەنجوومەنی پیرانی ئەمریکا، چاک شومەر لەبارەی پەسەندکردنی پڕۆژەبڕیارەکە ڕایگەیاند: "ئەمریکییەکان باجی ئەو ھەڵە مێژووییە دەدەن کە (سەرۆک دۆناڵد ترەمپ) لە جەنگی دژبە ئێران ئەنجامیداوە".