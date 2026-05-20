Hakan Çopur
20 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 20 مای,س 2026
ئەنجوومەنی پیرانی ئەمریکا، لە کۆتایی حەوتهەمین دەنگداندا ئەو بڕگەیەی پەسەند کرد کە دەسەڵاتی جەنگ ڕێکدەخات و سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ناچار دەکات بۆ هەر هێرشێک بۆ سەر ئێران، ڕەزامەندی کۆنگرێس وەربگرێت.
لەو دەنگدانەی لە ئەنجوومەنی پیرانی ئەمریکا بەڕێوەچوو، ٤٧ ئەندامی ئەنجوومەنەکە دژی بڕگەکە دەنگیان دا و، ٥٠ ئەندامیش دەنگیان بۆ پەسەندکردنی دا.
بەو شێوەیەش ئەو بڕگەیەی پەیوەستە بە دەسەڵاتی جەنگ کە سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ ناچار دەکات بۆ بەکارهێنانی هێزی سەربازی دژی ئێران پشت بە ڕەزامەندی کۆنگرێس ببەستێت، لە حەوتهەمین جاردا پەسەند کرا.
ژمارەیەک لە ئەندامانی ئەنجوومەنی نوێنەرانی ئەمریکا بە میدیاکانی ئەمریکایان ڕایانگەیاند، چاوەڕوان دەکرێت ئەمڕۆ دەنگدان لەسەر بڕگەیەکی هاوشێوەی دەسەڵاتی جەنگ ئەنجام بدرێت.
لە کاتێکدا بە پەرۆشیەوە چاوەڕوانی ئەنجامی دەنگدانەکە دەکرێت لەو ئەنجوومەنەی کۆماریخوازەکان تیایدا زۆرینەن، ئەگەر بڕگەکە لە ئەنجوومەنی نوێنەران پەسەند بکرێت، ڕەوانەی کۆشکی سپی دەکرێت.
پێشبینی دەکرێت سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ بڕگەکە ڤیتۆ بکاتەوە، بەڵام ئەم هەنگاوە بە ڕەنگدانەوەی ئەو ناڕەزایەتیە دادەنرێت کە لەناو کۆماریخوازەکانی کۆنگرێسی ئەمریکادا سەبارەت بە درێژەکێشانی جەنگی ئێران هەیە.
یاسای دەسەڵاتی جەنگی ساڵی ١٩٧٣، بڕیاری سەرۆکی ئەمریکا بۆ دەستپێکردنی جەنگ دژی هەر وڵاتێک دەبەستێتەوە بە ڕەزامەندی کۆنگرێسەوە و، سەرۆک ناچار دەکات پێشوەختە کۆنگرێس لەو جۆرە هەنگاوانە ئاگادار بکاتەوە. هەمان یاسا ئەوەش دەسەپێنێت کە ئەگەر ململانێیەک لەلایەن کۆنگرێسەوە پەسەند نەکرێت، دەبێت هێزەکانی ئەمریکا لە ماوەی ٦٠ ڕۆژدا بکشێنرێنەوە.