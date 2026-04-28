ئەنجامدەری ھێرشەکەی ھۆتێل واشنتۆن ھیڵتن بە "ھەوڵی تیرۆرکردنی دۆناڵد ترەمپ" تۆمەتبار کراوە داواکاری گشتیی ئەمریکا لە ناوچەی کۆلۆمبیا، جانین پێرۆ ڕایگەیاند،‌ کۆڵ تۆماس ئاڵن کە ھێرشەکەی ھۆتێل واشنتۆن ھیڵتن لە واشنتۆن ئەنجام داوە،‌ بە تۆمەتی "ھەوڵی تیرۆرکردنی سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ" دادگایی دەکرێت.

جانین پێرۆ لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانییدا ئاماژەی بەوەدا کە تۆمەتبارەکە، لەسەر تۆمەتبارەکە بە سێ تۆمەتی جیا دادگایی دەکرێت، لەوانە "ھەوڵی تیرۆرکردنی سەرۆکی ئەمریکا".

داواکاری گشتیی ئەمریکا باسی لەوەش کرد، ڕووداوی تەقەکردنەکەی ھۆتێل واشنتۆن ھیڵتن، ھەوڵێک بوو بۆ تیرۆرکردنی سەرۆکی ئەمریکا و تۆمەتبارەکە بە ڕوونی نیازی خۆی نیشاندا و بەنیاز بووە زۆرترین ئەندامی باڵای حکوومەتی ئەمریکا بکوژێت.

ھەروەھا داواکاری گشتیی ئەمریکا لە ناوچەی کۆلۆمبیا، جانین پێرۆ ئاشکراشی کرد کە ئەگەری ھەیە سزای زیندانیکردنی ھەتاھەتایی بۆ تۆمەتبارەکە دەربکرێت.



