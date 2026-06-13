ئەمڕیکا ڕایگەیاند چەندین فڕۆکەیەکی بێ فڕۆکەوانی ئێرانی لە گەرووی هورمز خستووەتە خوارەوە

فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (CENTCOM) ڕایگەیاند، چەندین فڕۆکەی بێ فڕۆکەوانی ئێران کە هەوڵیان داوە کەشتییە بازرگانییەکان لە ناوچەکە بکەنە ئامانج، خراونەتە خوارەوە.

سێنتکۆم لە هەژماری پلاتفۆڕمی کۆمەڵایەتی X کە ناوەندەکەی لە ئەمریکایە لەم بارەیەوە ڕاگەیاندراوێکی بڵاو کردووەتەوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتوو، "ئێران ژمارەیەکی زۆری فڕۆکەی فڕۆکەوانی ناردووەتە سەر ئەو کەشتیانەی کە هەوڵی دەربازبوون لە گەرووی هورمزیان دەدا، لە کاتێکدا پڕۆسەی تێپەڕبوون بە بێ کێشە بەردەوامە، هێزەکانی ئەمریکا لە کاتژمێرەکانی دواییدا هەموویان خستنە خوارەوە".

فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا جەختی لەوەش کردووەتەوە کە بەردەوام دەبن لەسەر بە کرانەوە هێشتنەوە ڕێڕەوە بازرگانییە جیهانییەکان.

ئەوە لە کاتێکدایە، دوێنێ سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاندبوو ئەرکەکانی کۆتایی لەسەر داڕشتنەوەی دەقی ڕێککەوتن لەگەڵ ئێران لە قۆناغی کۆتاییدایە و جەختی لەوەش کردبوویەوە کە پڕۆسەی ڕێککەوتن لەگەڵ ئێران لە کۆتاییەکانی نزیک بووەتەوە.