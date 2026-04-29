ئەمریکا ھەڵوێستی خۆی لەبارەی ڕاسپاردنی عەلی زەیدی بۆ پێکھێنانی حکوومەتی نوێی عێراق ڕاگەیاند

باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا پەیامێکی لەبارەی ڕاسپاردنی عەلی زەیدی بۆ پێکھێنانی حکوومەتی نوێی عێراق بڵاوکردەوە.

باڵیۆزخانەکە لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە نێردەی دیپلۆماسی ئەمریکا لە عێراق هیوای باشی بۆ عەلی زەیدی خواستووە بەبۆنەی ڕاسپاردنی بۆ پێکھێنانی حکوومەتی نوێی عێراق و ڕاشیگەیاندووە: "عەلی زەیدی کار دەکات بۆ پێکھێنانی حکوومەتێک کە توانای بەدیھێنانی ئاواتی ھەموو عێراقییەکانی ھەبێت بۆ داھاتوویەکی گەشتر و ئارامتر".

ھەروەھا لە ڕاگەیاندراوەکەدا، ھاتووە: "پاڵپشتی لە خەڵکی عێراق دەکەین بۆ گەیشتن بە ئامانجە ھاوبەشەکان بە تایبەتیش ئەوەی پەیوەستدارە بە پاراستنی سەروەریی عێراق، برەودان بە ئاسایشێکی دوور لە تیرۆر، و بونیادنانی داھاتوویەکی گەشەسەندوو کە سوود و دەستکەوتی بەرجەستە بۆ ئەمریکییەکان و عێراقییەکان دەستەبەر بکات".



