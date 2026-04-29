ئەمریکا ٣٥ کەسایەتی و قەوارەی بە بیانووی پێشێلکردنی سزاکانی سەر ئێران خستە لیستی سزاکانەوە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا ڕایگەیاند، ٣٥ کەسایەتی و قەوارەیان خستووەتە لیستی سزاکانەوە، چونکە تۆمەتبارن "بە بەڕێوەبردنی تۆڕێکی بانکی ھاوبەشانی ئێران" و تێوەگلاون لە پێشێلکردنی سزاکانی سەر ئێران.

وەزارەتەکە لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە نووسینگەی چاودێکردنی سەرمایە بیانییەکان، ٣٥ کەسایەتی و قەوارەی خستووەتە لیستی سزاکانەوە، چونکە گومانیان لێدەکرێت تۆڕێکی بانکی نافەرمیان بەڕێوە بردووە کە ئاسانکاری بۆ گواستنەوەی دەیان ملیارەھا دۆلار بۆ ئێران کردووە.

ھەروەھا وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا ئەو ٣٥ کەسایەتی و قەوارەی بە تۆمەتبار کردووە کە تێوەگلاون لە پێشێلکردنی سزاکان و پاڵپشتیکردن لە ئێران.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا، بانگەشەی ئەوە کراوە کە ئەم تۆڕانە ئاسانکارییان بۆ سوپای پاسداران کردووە، بۆ ئەوەی سوپای پاسداران بتوانێت لە ڕێگای داھاتی فرۆشتنی نەوتی نایاساییەوە، پارەی بۆ کڕینی پارچەی گرنگەکان دەست بکەوێت تا بتوانێت مووشەک و سیستەمی چەکی پێ دروست بکات، ھەروەھا ئەو تۆڕانە پاڵپشتی داراییان بۆ گرووپە چەکدارەکانی سەر بە ئێران لە سەرانسەری رۆژھەڵاتی ناوەڕاستدا دابین کردووە.

وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا لە ڕاگەیاندراوەکەدا جەختی لەوەش کردووە کە ئامانج لە سزادانی ئەو ٣٥ کەسایەتی و قەوارەیە، ڕێگریی کردنە لە دەستگەیشتنی ئێران بە سیستەمی دارایی نێودەوڵەتی و داھاتی نەوت.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئەوەشخراوەتەڕوو، ئەو بانکانەی ئێرانی کە لە سیستەمی دارایی نێودەوڵەتی دوورخراونەتەوە، پشت بە ھەزاران کۆمپانیای نادیار لە دەرەوە دەبەستن کە لە ڕێگای کۆمپانیا تایبەتەکانەوە بەڕێوەدەبرێن و بە "ڕەھبەر" ناسراون، بۆ ئەوەی پڕۆسەی حەواڵەکردنی پارە ئەنجامبدەن.

لە کۆتایی ڕاگەیاندراوەکەدا ھۆشداری دراوەتە دامەزراوە داراییەکان لەوەی ئەگەر لە ھەمبەر تێپەڕبوون لە گەرووی ھورمز، پارە بدەن بە ئێران، ئەوا سزای زۆر توندیان دەدرێن.



