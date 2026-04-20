ئەمریکا: "میلیشیا تیرۆریستییەکان بەردەوامن لە پلاندانان بۆ ئەنجامدانی ھێرشی زیاتر بۆ سەر ئامانجەکانمان لە عێراق"

Zana Natık Kerem
20 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 20 نیسان 2026
باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا ڕایگەیاند کە ئەگەری ھەیە، گرووپە چەکدارە عێراقییەکان کە لەگەڵ ئێران ھاوپەیمانان ھێرشی زیاتر بۆ سەر ھاووڵاتییان و ئامانجەکانی ئەمریکا لە سەرانسەری عێراق ئەنجام بدەن، لەنێویاندا ھەرێمی کوردستان.
باڵیۆزخانەکە ھۆشدارییەکی ئەمنی بڵاوکردەوە و تیایدا ھاتووە: "میلیشیا تیرۆریستییە عێراقییەکان کە ھاوپەیمانی ئێرانن، بەردەوامن لە پلاندانان، بۆ ئەوەی ھێرشی زیاتر بۆ سەر ھاووڵاتییانی ئەمریکا و ئامانجە پەیوەندیدارەکانی ئەمریکا لە سەرانسەری عێراق و ھەرێمی کوردستان ئەنجام بدەن، ھەروەھا ھەندێک لایەنی سەربە حکوومەتی عێراق بەردەوامن لە دابینکردنی پاڵپشتی سیاسی و دارایی بۆ ئەم میلیشیا تیرۆریستیانە".
ھەروەھا باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا لە ھۆشدارییە ئەمنییەکەدا ئاماژەی بەوەداوە کە ئاسمانی عێراق بە ڕووی گەشتەکاندا کراوەتەوە، بەڵام گەشتە بازرگانییەكان بەشێوەیەکی سنووردار دەستیان پێکردووەتەوە و ڕاشیگەیاندووە: "ئەو ھاووڵاتییانەی ئەمریکا کە لە عێراقن و بیر لەوە دەکەنەوە گەشتی ئاسمانی لە عێراقەوە دەکەنەوە دەبێت ئاگاداری مووشەک و دڕۆنەکان بن کە بەردەوام بوونەتە مەترسی بۆ سەر ئاسمانیی عێراق".
لە ھۆشدارییە ئەمنییەکەدا داوای لە ھاووڵاتییانی ئەمریکا لە عێراق کراوە کە بەھۆی بوونی مەترسی ئەمنی گەورە سەردانی باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا یان کۆنسولخانەی گشتیی ئەمریکا لە ھەولێر نەکەن و تەنھا لە ڕێگای ئەم ماڵپەڕە ئەلیکترۆنییانە پەیوەندی باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا یان کۆنسولخانەی گشتیی ئەمریکا لە ھەولێر (BaghdadACS@state.gov، ErbilACS@state.gov).
لە کۆتایی ھۆشدارییە ئەمنییەکانی باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا، داوا لە ھاووڵاتییانی ئەمریکا کراوە کە لەئێستادا، بەھیچ شێوەیەک گەشت بۆ عێراق نەک و ئەوانەشی کە ئێستا لە عێراق بەپەلە ئەو وڵاتە بەجێبھێڵن.