ئەمریکا: "ئەگەری ھەیە ڕێککەوتن لەگەڵ ئێران چەند ڕۆژێک بخایەنێت"

Hakan Çopur, Muhammet Torunlu
25 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 25 مای,س 2026
بەرپرسێکی کۆشکی سپی ڕایگەیاند کە بۆ ئەگەری ڕێککەوتن لەگەڵ ئێران، گەیشتوونەتە "قۆناغێکی باش" و ئاماژەی بەوەشدا کە ئەگەری ھەیە ڕێککەوتن لەگەڵ ئێران چەند ڕۆژێک بخایەنێت.
میدیاکانی ئەمریکا بڵاویان کردەوە، ئەو بەرپرسەی کۆشکی سپی کە ئاشکرای کردووە کە پێشبینی ناکەن ئەمڕۆ، ڕێککەوتن لەگەڵ ئێراندا واژوو بکەن.
ئەو بەرپرسە ئاماژەی بەوەدا کە ئەگەری ھەیە تەواوکردنی ڕێککەوتنەکە چەند ڕۆژێک بخایەنێت، ئەوەش بەھۆی ڕێککارەکانی پەسەندکردنی ڕێککەوتنەکە لەلایەن ئێرانەوە.
بەرپرسەکەی کۆشکی سپی ڕاشیگەیاندووە بۆ ئەگەری ڕێککەوتن لەگەڵ ئێران" گەیشتوونەتە قۆناغێکی باش و ئاماژەی بەوەشدا کە ئەگەری ھەیە ڕێککەوتنەکە ھەرەسبھێنێت.
ئەو بەرپرسەی كۆشكی سپی ئاماژەی بەوەدا کە ھێشتا ھەندێک وردەکاری ڕەشنووسی ڕێککەوتنەکە لە ژێر گفتوگۆدان و گوتی: "ھێشتا گفتوگۆ لەسەر ھەندێک وردەکاری ھەیە، دەستەواژە ھەن کە بۆ ئێمە گرنگن و دەستەواژەی دیکەش بۆ ئەوان گرنگن".
بانگەشەی ئەوەشی کرد کە ڕابەری ئێران، موجتەبا خامنەیی ڕازی بووە بە چوارچێوەی گشتی ڕێککەوتنەکە بەڵام ڕۆژانی داھاتوو نیشانی دەدەن کە ئایا ئەمە دەبێتە دەقی کۆتایی ڕێککەوتنەکە یان نا.
لەلایەکی دیکەوە ڕۆژنامەی "نیویۆرک تایمز" لە بەرپرسێکی ئەمریکا بڵاوی کردووەتەوە، لەوەی ئەمریکا و ئێران لەبارەی دوو کردنەوەی گەرووی ھورمز گەیشتوونەتە ڕێککەوتن.
بەرپرسەکەی ئەمریکا ئاشکراشی کردووە کە ئێران لەچوارچێوەی ڕێککەوتنەکەدا لەگەڵ ئەمریکا، ڕازی بووە، لەوەی دەستبەرداری پیتاندنی یۆرانیۆم بێت، بەڵام ھێشتا ڕێککەوتنەکە کۆتایی نەھاتووە.
دوێنێ یەکشەممە سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاندبوو کە تا ئێستا زانیارییان لەسەر ناوەڕۆکی ئەو ڕێكکەوتنە لەگەڵ ئێران نییە و ئاماژەی بەوەشدا کە ڕێكکەوتنەکە باش دەبێت.
ھەروەھا دۆناڵد ترەمپ ئاماژەی بەوەشدابوو کە دانوستانەکان لەگەڵ ئێران بە شێوەیەکی باش و بنیاتنەرانە بەرەوپێش دەچن و ڕاشیگەیاندبوو کە گەمارۆدانی دەریایی لەسەر بەندەرەکانی ئێران بەردەوام دەبێت تا ئەو کاتەی رێککەوتن ئەنجام دەدرێت.
ڕۆژی شەممەی ڕابردوو سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاندوو کە دانوستان لەسەر زۆربەی مەرجەکانی رێککەوتنێک لەگەڵ ئێران تەواوبووە.
ھەر لەوبارەیەوە گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران، ئیسماعیل بەقائی ڕایگەیاندووە: "ھەڵوێستی وڵاتەکەی و ئەمریکا نزیکتر بووەتەوە، بەڵام ھێشتا ھەندێ پرس ھەیە کە ناکۆکیان لەسەرە، ئێمە کاردەکەین بۆ تەواوکردنی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن".