وەزیری دەرەوەی سووریا، ئەسعەد شەیبانی ڕایگەیاند، ئەگەر بەپێی بەرژەوەندییەکانیان پێویست بکات، ئەوە ئامادەن بۆ ئەنجامدانی کۆبوونەوە لەگەڵ حزبوڵڵای لوبنان.

ئەسعەد شەیبانی: "ئەگەر پێویست بکات ئامادەین بۆ ئەنجامدانی کۆبوونەوە لەگەڵ حزبوڵڵای لوبنان" وەزیری دەرەوەی سووریا، ئەسعەد شەیبانی ڕایگەیاند، ئەگەر بەپێی بەرژەوەندییەکانیان پێویست بکات، ئەوە ئامادەن بۆ ئەنجامدانی کۆبوونەوە لەگەڵ حزبوڵڵای لوبنان.

وەزیری دەرەوەی سووریا، ئەسعەد شەیبانی ڕایگەیاند، ئەگەر بەپێی بەرژەوەندییەکانیان پێویست بکات، ئەوە ئامادەن بۆ ئەنجامدانی کۆبوونەوە لەگەڵ حزبوڵڵای لوبنان.

ئاژانسی ھەواڵی فەرمیی لوبنان بڵاوی کردەوە کە ئەسعەد شەیبانی لە دوای دیداری لەگەڵ سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی لوبنان، نەبیھـ بری لە بەیروت گوتوویەتی: " ئەگەر بەپێی بەرژەوەندییەکانمان پێویست بکات، ئەوە ئامادەن بۆ ئەنجامدانی کۆبوونەوە لەگەڵ حزبوڵڵای لوبنان".

ھەروەھا وەزیری دەرەوەی سووریا ڕاشیگەیاندووە کە لە کۆبوونەوەکەی لەگەڵ نەبیھـ بری ئەو پرسەی باس نەکردووە.

وەزیری دەرەوەی سووریا، ئەسعەد شەیبانی باس لەوەش کردووە کە لە کۆبوونەوەکەدا لەگەڵ سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی لوبنان، نەبیھـ بری جەختیان لەسەر برەودان بە میکانیزمی ھاریکاری ھاوبەش کردووەتەوە، بە شێوەیەک کە خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی ھەردوو وڵات بکات.

ئەمڕۆ پێنجشەممە وەزیری دەرەوەی سووریا، ئەسعەد شەیبانی بەسەردانێک گەیشتە بەیروت کە لە میانیدا ژمارەیەک پرسی گرنگ لەگەڵ بەرپرسانی باڵای لوبنان تاوتوێ دەکات.



