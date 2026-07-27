ئێران ڕێگریی لە شه‌ش کەشتی کرد کە دەیانویست سیستمەکانیان بکوژێننەوە و لە ڕێڕەوی جێگره‌وه‌وه‌ به‌گەرووی هورمزدا تێبپەڕن