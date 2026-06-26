ئێران ڕاگەیاندراوی ئەمریکا و ئەنجوومەنی هاریکاریی کەنداوی بە "نابەرپرسانە و ئیستفزازی" ناوزه‌ندی كرد

وەزارەتی دەرەوەی ئێران، ڕاگەیاندراوی هاوبەشی دوێنێی ئەمریکا و ئەنجوومەنی هاریکاریی کەنداوی بە "نابەرپرسانە و ئیستفزازی" ناوزه‌ند کرد و، هۆشداری دا لە دەستێوەردانانەکان لە ناوچەکەدا.

ئێران کاردانەوەی نیشان دا بەرامبەر بەو ڕاگەیاندراوە هاوبەشەی دوای کۆبوونەوەکەی دوێنێی ئەمریکا و ئەنجوومەنی هاریکاریی کەنداو بڵاوکرایەوە.

لەو ڕاگەیاندراوەی لەلایەن وەزارەتی دەرەوەی ئێرانەوە بڵاوکراوەتەوە، ئاماژە بەوە کراوە بەڵێنی ئەمریکا بۆ ده‌سته‌به‌ركردنی ئاسایشی بەردەوامی وڵاتانی ئەندامی ئەنجوومەنی هاریکاریی کەنداو، تەنیا قسەیه‌ و بوونی سەربازی ئەمریکا لە وڵاتانی ناوچەکەدا سەرچاوەی نائارامییە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا جەخت لەسه‌ر ئه‌وە کراوە کە پێویستە وڵاتانی ئەندامی ئەنجوومەنی هاریکاریی کەنداو لە بری هاوڕابوون لەگەڵ هەوڵەکانی ئەمریکا بۆ نیشاندانی بەرنامە ئەتۆمیە ئاشتیخوازانەکەی ئێران وەک هەڕەشەیەک، هاوکاربن لە دەستپێشخەریی داماڵینی ئاسیای ڕۆژئاوا لە چەکی ئەتۆمی.

هه‌روه‌ها لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس له‌وه‌ كراوه‌ كه‌ پێناسەکردنی گرووپە چەکدارەکانی فەڵەستین و لوبنان لەلایەن وڵاتانی ئەنجوومەنی هاریکاریی کەنداوەوە بە "هێزە بریکارەکانی ئێران" بەکارهێنانی هەمان لێدوانی ئەمریکا و ئیسرائیلە و، ئێران بەم بابەتە نیگەرانە، ئه‌وه‌یش خراوه‌ته‌ڕوو کە تاکە هێزی بریکار لە ناوچەکەدا ئیسرائیلە.