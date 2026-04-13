ئێران: "چەند هەنگاوێک پێش ڕێککەوتنی ئیسلام ئاباد ڕووبەڕووی هەڕەشەی گەمارۆ بووینەوە"

لە هەژماری خۆی لەتۆڕی کۆمەڵایەتی، عێراقچی چەند زانیارییەکی سەبارەت بە دانوستاندنەکانی ئیسلام ئاباد بڵاوکردەوە.

عێراقچی بە ئاماژەدان بەوەی ئێران بە نیازپاکی بۆ کۆتاییهێنان بە جه‌نگ چووەتە ناو دانوستاندنەکان لەگەڵ ئەمریکا ڕایگه‌یاند: "لە کاتێکدا تەنیا چەند هەنگاوێکمان مابوو بۆ ڕێککەوتنی ئیسلام ئاباد، ڕووبەڕووی توندی زیادەڕۆ له‌ داواكاری، گۆڕینی بەردەوامی ئامانجەکان و هەڕەشەی گەمارۆ بووینەوە".

گوتیشی: "وا دیارە هیچ وانەیەک وەرنەگیراوە. نیازپاکی، نیازپاکی لێ دەکەوێتەوە دوژمنایەتیش، دوژمنایەتی دەهێنێت".