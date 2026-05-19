ئێران وردەکاریی ئەو پێشنیارەی ئاشکرا کرد کە بۆ گەیشتن بە ئەگەری ڕێککەوتن ئاڕاستەی ئەمریکا کراوە

جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران، کازم غەریبئابادی ئاماژەی بەوە کرد لەو پێشنیارە نوێیەی بۆ ڕاگرتنی جەنگ ئاڕاستەی ئەمریکایان کردووە، داوای هەڵوەشاندنەوەی سەرجەم سزا تاکلایەنەکان و بڕیارەکانی ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتیان دژی تاران و کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە دەوروبەری ئێران دەکەن.

بەپێی ئاژانسی هەواڵی فەڕمی ئێران (IRNA)، غەریبئابادی لە کۆبوونەوەی لەگەڵ ئەندامانی لیژنەی ئاسایشی نیشتمانیی و سیاسەتی دەرەوەی پەرلەمان، ڕاپۆرتێکی گشتگیری سەبارەت بە دۆخی ئێستای پرۆسەی دیپلۆماسیی نێوان ئێران و ئەمریکا و ئەو پێشنیارەی تاران ئاڕاستەی واشنتۆنی کردووە، پێشکەش کردووە.

غەریبئابادی جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە پاراستنی مافی ئێران بۆ پیتاندنی یۆرانیۆم و سوودوەرگرتن لە وزەی ئەتۆمی ئاشتیخوازانە، لە بنەما سەرەکییەکانی دانوستانەکانە.

غەریبئابادی ئاماژەی بەوە کرد لە پێشنیارە نوێیەکەی ئێراندا کۆتاییهێنان بە جەنگ لە هەموو بەرەکان لەنێویاندا لوبنان، هەڵگرتنی گەمارۆی دەریایی ئەمریکا، گەڕاندنەوەی سامانی ئێران و قەرەبووکردنەوەی زیانەکانی سزاکان لەخۆ دەگرێت. هەروەها هەڵوەشاندنەوەی سەرجەم سزاکان و بڕیارەکانی ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەولەتیی دژی تاران و کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە دەوروبەری ئێران لە تەوەرە سەرەکییەکانی پێشنیارەکەیە.

