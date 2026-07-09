سوپای پاسدارانی ئێران بڵاوی كرده‌وه‌، لە وەڵامی هێرشەکانی ئەمریکادا ژێرخان و دامەزراوەکانی ناو بنکە سەربازییەکانی ئەمریکای لە کوێت و بەحرەین کردووەتە ئامانج.

لە ڕاگەیاندراوی سوپای پاسدارانی ئێراندا ئاماژە بەوە کراوە ئەمریکا بەو هێرشانەی کردوویەتیە سەر ناوچە کەناراوییەکانی باشووری ئێران، لێکتێگەیشتنی پێشێل کردووە و هاتووە: "دەستدرێژییەکانی سوپای ئەمریکا بەبێ وەڵام نامێننەوە".

هه‌روه‌ها لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووه‌: "لە یەکەم قۆناغی وەڵامدانەوەی سزادەرانە دژی پێشێلکارانی ئەمریکی، هێزەکانی دەریایی و ئاسمانیی سوپای پاسداران لە ئۆپەراسیۆنێکی هاوبەشی مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەواندا یەک کاتژمێر دوای هێرشەکانی دوژمن بۆ سەر ناوچە جیاجیاکانی وڵات، ژێرخان و دامەزراوە گرنگەکانی دوو بنکەی کۆڵۆنیالیستی داگیرکەرانی ئەمریکا لە عاریفجان و عەلی ئەلسالم لە کوێت و، جوفەیر و شێخ عیسا لە بەحرەین له‌ناوبران".

سوپای پاسداران هۆشداریدا ئەگەر ئەمریکا هێرشی نوێ ئەنجام بدات، وەڵامدانەوەکان بنکەکانی دیکەی ئەمریکا لە ناوچەکەدا دەگرنەوە.