ئێران: "هۆشداری دەدەین ئەگەر سوپای ئەمریکا لە گەرووی هورمز نزیک بێتەوە یان بچێتە ناوی هێرشی دەکرێتە سەر"

Tolga Akbaba
04 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 04 مای,س 2026
دوای ئەوەی ئەمریکا بڵاوی كردهوه پشتیوانی له دەرچوونی ئەو کەشتیانە دەکات کە لە گەرووی هورمز گیریان خواردووە، بارەگای ناوەندی خاتەمول ئەنبیا کە لە هێزە چەکدارەکانی ئێراندا بەرپرسە لە بەڕێوەبردنی جەنگ، ئاماژهی بهوه كرد لە ئەگەری نزیکبوونەوە لە ناوچەکە، هێزی دەریایی ئەمریکا دەکرێتە ئامانج.
بەپێی تەلەڤیزیۆنی فەڕمی ئێران، بارەگای ناوەندی خاتەمول ئەنبیا ڕایگهیاندووه: "هۆشیاری دهدهین کە هەر هێزێکی چەکداری بیانی، بەتایبەت سوپای داگیرکەری ئەمریکا، هەوڵی نزیکبوونەوە یان چوونە ناو گەرووی هورمز بدات، هێرشی دەکرێتە سەر".
لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لهوه کراوەکە کۆنترۆڵی گەرووی هورمز لە دەستی هێزە چەکدارەکانی ئێراندایە و، پێویستە تێپەڕبوونەکان بە هەماهەنگی لهگهڵ هێزە چەکدارەکانی ئێران بێت، هەروەها داوا لەو کەشتیانەی ناوچەکە کراوە بێ هەماهەنگیی ئاسایشی خۆیان نەخەنە مەترسییەوە.