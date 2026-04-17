ئێران: "هاوکات لەگەڵ ئاگربەست لە لوبنان، هاتوچۆ بە گەرووی هورموز کراوەیە"

وەزیری دەرەوەی ئێران عەباس عەراقچی ڕایگەیاند: "هاوکات لەگەڵ ئاگربەست لە لوبنان، هاتوچۆ بە گەرووی هورموزدا بۆ تەواوی کەشتییە بازرگانییەکان ئازاد دەبێت".

عەباس عەراقچی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس، لەبارەی کردنەوەی گەرووی هورمز پەیامێکی بڵاو کردەوە.

لە پەیامەکەی عەراقچیدا هاتووە، "هاوکات لەگەڵ ئاگربەست لە لوبنان، هاتوچۆ بە گەرووی هورموزدا بە هەماهەنگی لەگەڵ دامەزراوەی دەریاوانی و بەندەرەکانی ئێراندا بۆ تەواوی کەشتییە بازرگانییەکان لە کاتی ماوە بۆ ئاگربەستدا ئازاد دەبێت".