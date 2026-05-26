ئێران: "لە کەنداوی بەسرە درۆنێکی جۆری MQ-9 Reaperی ئەمریکا خرایە خوارەوە"

ئێران بڵاوی کردەوە، لە کەنداوی بەسرە درۆنێکی جۆری MQ-9 Reaperی ئەمریکا کە کایەی ئاسمانیی بەزاندبوو خستووەتە خوارەوە و، فڕۆکەیەکی جەنگی F-35یشی کردووەتە ئامانج و ناچاری کردووە لە ناوچەکە دوور بکەوێتەوە.

بەپێی ڕاگەیەندراوێکی سوپای پاسداران، لە ئەنجامی چالاکییەکانی هەواڵگریی و بەدواداچوونی هێزەکانی بەرگریی ئاسمانیی ئێران، درۆنێکی جۆری MQ-9 دەستنیشان کراوە و پێکراوە.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا باس لەوە کراوە تەقە لە درۆنێکی جۆری RQ-4 و فڕۆکەیەکی جەنگی F-35یش کراوە وناچار کراون ناوچەکە جێبهێڵن و، هاتووە: "سوپای پاسداران لەگەڵ هۆشداریدان لە هەر پێشێلکارییەکی ئاگربەست لەلایەن سوپای دەستدرێژکاری ئەمریکاوە، مافی وەڵامدانەوە بە ڕەوا دەزانێت".