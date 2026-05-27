Ahmet Dursun
27 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 27 مای,س 2026
جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران، عەلی باقری ئاماژهی بهوه كرد وڵاتەکەی لەگەڵ عومان لهبارهی میکانیزمێکی نوێی پەیوەست بە هاتوچۆی دەریایی لە گەرووی هورمز گفتوگۆ دەكات، باسی لهوهیش كرد كه لە گفتوگۆ ناڕاستەوخۆ بەردەوامەکاندا لەگەڵ ئەمریکا، پرسی یەدەگی یۆرانیۆم لە ڕۆژەڤدا نییە.
بەپێی ئاژانسی هەواڵی نیمچە فەڕمی ئێران تەسنیم، باقری له میانی بەشداری كردنی لە ١٤هەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتیی بەرپرسانی باڵای ئەمنیی لە مۆسکۆ، بۆ دەزگاکانی ڕاگەیاندن دوواوه.
باقری ئاماژەی بهوه كرد هێشتا لەگەڵ ئەمریکا لە پرسی گەرووی هورمزدا نەگەیشتوونەتە ڕێککەوتن و، ڕایگهیاند: "ئێران و عومان وەک دوو وڵاتی دراوسێی کەناراوەکان، دانوستان دەکەن بۆ دیاری کردنی میکانیزمێکی نوێ بۆ تێپەڕبوون بە گەرووی هورمزدا. مەرج و ڕێساکانی تێپەڕبوون بە گەرووی هورمزدا بەراورد بە قۆناغی پێش دەستپێكی جەنگی دژبه ئێران جیاواز دەبن".
ههروهها باقری باسی لهوه كرد گفتوگۆ ناڕاستەوخۆکان لەگەڵ ئەمریکا درێژهیان ههیه و، پرسی داهاتووی یەدەگی یۆرانیۆمی پیتێندراوی ئێران لە ڕۆژەڤی گفتوگۆکاندا نییە و، ڕایگهیاند: "لهو باوهڕهداین كه لەسەر هیچ بابەتێک ڕێنەکەوتووین هەتا لەسەر تەواوی بابەتەکان نەگەینە ڕێککەوتن".