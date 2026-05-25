ئێران.. قالیباف کە سیاسەتمەدارێکی موحافزکارە سەرلەنوێ بە سەرۆکی پەرلەمان هەڵبژێردرایەوە

پەرلەمانتاری تاران، محەمەد باقر قالیباف سەرلەنوێ بۆ سەرۆکایەتی پەرلەمانی ئێران هەڵبژێردرایەوە.

بەپێی ئاژانسی هەواڵی نیمچە فەڕمی ئێران فارس، لەو دەنگدانەی بۆ خولی ١٢هەمی ساڵی سێهەمی سەرۆکایەتی پەرلەمانی ئەنجامدرا، قالیباف کە بە نزیکی لە موحافزکاران دەناسرێت، لەگەڵ پەرلەمانتارانی موحافزکار، محەمەد تەقی نەقەدعەلی و عوسمان سالاری کێبڕکێی کرد.

لەو دەنگدانەی لە پەرلەمان ئەنجامدرا، قالیباف بە بەدەستهێنانی ٢٣٥ دەنگ لە کۆی ٢٧٦ دەنگ، سەرلەنوێ سەرۆکی پەرلەمان هەڵبژێردرایەوە. کاندیدەکانی دیکەش نەقەدعەلی ٢٩ دەنگ، سالاری حەوت دەنگیان بەدەستهێنا و ٥ دەنگیش بە پووچەڵ هەژمار کران.

هەروەها پەرلەمانتاری ئەردەبیل، عەلی نیکزاد بە ١٤٣ دەنگ و پەرلەمانتاری هەمەدان، حەمید ڕەزا حاجیبابایی بە ١٠٠ دەنگ بۆ جێگری سەرۆکی پەرلەمان هەڵبژێردران.

لە ئێران هەڵبژاردنی پەرلەمانتاران چوار ساڵ جارێک و، هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی پەرلەمانیش هەموو ساڵێک ئەنجام دەدرێت.