ئێران: "سەپاندنی گەمارۆ بەسەر گەرووی ھورمز بەڵگەیە لەسەر پابەندنەبوونی ئەمریکا بە ئاگربەست"

Tolga Akbaba, Zahir Sofuoğlu
01 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 01 حوزەیران 2026
سەرۆکی پەرلەمانی ئێران، محەمەد باقر قالیباف ڕایگەیاند ئەو گەمارۆییە دەریاییەی کە بەسەر گەرووی ھورمزدا سەپێندراوە، بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە ئەمریکا پابەندی ئاگربەست نییە.
محەمەد باقر قالیباف لە تۆڕی کۆمەڵایەتی نووسیوویەتی: "سەپاندنی گەمارۆی دەریایی بەسەر گەرووی ھورمز و زیادبوونی تاوانەکانی ڕژێمی زایۆن لە شەڕی لوبنان بەڵگەیەکی ڕوونن لەسەر ئەوەی کە ئەمریکا پابەند نییە بە ئاگربەستەکەوە".
ھەروەھا سەرۆکی پەرلەمانی ئێران ڕاشیگەیاندووە: "ھەموو بژاردیەک نرخی ھەیە و لە کۆتاییدا، شتەکان ڕێڕەوی گونجاوی خۆیان دەگرنەبەر".