ئێران: "دەستوەردانی ئەمریکا لە ڕێکخستنی دەریایی گەرووی هورمز دەبێتە پێشێلکردنی ئاگربەست"

Muhammed Emin Canik
04 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 04 مای,س 2026
سەرۆکی کۆميسیۆنی ئاسایشی نیشتمانیی و سیاسەتی دەرەوە لە پەرلەمانی ئێران، ئیبراهیم عەزیزی ئاماژەی بەوە کرد دەستوەردانی ئەمریکا لە ڕێکخستنی دەریایی گەرووی هورمز بە واتای پێشێلکردنی ئاگربەست دێت.
لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی، عەزیزی جەختی لەسهر ئهوە کردەوە هەر دەستوەردانێکی ئەمریکا بەرامبەر ڕێکخستنە دەریاییە نوێیەکانی گەرووی هورمز وەک پێشێلکردنی ئاگربەست هەڵسەنگاندنی بۆ دەکرێت.
گوتیشی: "گەرووی هورمز و کەنداوی بەسره بە بڵاوکراوە چەواشەکارییەکانی سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ بەڕێوە ناچن".
عەزیزی ئاماژەی بەوەیش کرد کەس باوهڕ بە سیناریۆکانی یاری تۆمەتبارکردنی یەکتر ناکات.