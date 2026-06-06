ئێران: "دوای هێرشی ئەمریکا بۆ سەر قشم و سیریک، دوو پێگەی هێزەکانی دووژمن لە کوێت و بەحرێن کرانە ئامانج"

Tolga Akbaba
06 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 06 حوزەیران 2026
سوپای پاسدارانی ئێران ڕایگەیاند، دوای هێرشی ئەمریکا بۆ سەر هەردوو دوورگەی قشم و سیریک لە باشووری وڵاتەکەیان، دوو پێگەی هێزەکانی ئەمریکایان لە وڵاتانی کوێت و بەحرێن کردووەتە ئامانج.
تەلەڤیزیۆنی فەرمی ئێران بەیاننامەیەکی سوپای پاسدارانی بڵاو کردووەتەوە کە ئاماژەی بە هێرشی مووشەکی ئەو هێزانە داوە بۆ سەر دوو بنکەی سەربازیی ئەمریکا لە ناوچەکەدا.
لە بەیاننامەکەی سوپای پاسداراندا هاتووە کە "کاتژمێر ١:٣٠ بەرەبەیان چوار نەوتهەڵگری سەرپێچیکار کە بە هاندان و ڕێنوێنی هێزەکانی ئەمریکا و بە بێ هەماهەنگی و هۆشدارییەکان ویستووویانە لە گەرووی هورمز تێپەڕن، دوای هۆشداری یەکێکیان بە ئامانج گیرا و ڕاگیرا و ئەوانەی دیکەش کشاونەوە".
لە درێژەی بەیاننامەکەدا هاتووە، "کاتژمێر ٣:٣٠ بورجێکی پەیوەندی لە دوورگەی قشم و بورجێکی دیکە لە دوورگەی سیریک بە فڕۆکەی بێ فڕۆکەوانی ئەمریکا بە ئامانج گیرا".
سوپای پاسداران ڕایگەیاند، "لە وەڵامی ئەم هێرشەدا دەستبەجێ بنکەی ئاسمانی ئەمریکا لە کوێت بە ناوی پێگەی عەلی سالم و هەروەها دامەزراوەی سەر بە یەکەی پێنجەمی هێزەکانی دەریایی ئەمریکا لە بەحرێن، بووە ئامانجی مووشەکە بالیستیکەکانی هێزەکانی ئاسمانی سوپای پاسداران".