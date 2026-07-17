Tolga Akbaba
17 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 17 تەمووز 2026
فەرماندەی هێزەکانی ئاسمانیی و بۆشایی ئاسمانی سوپای پاسدارانی ئێران، عەمید مەجید مووسەوی ڕایگهیاند: "هێرشه ئامانجدار و کاریگەرەکانمان بەردەوام دەبن تا ئەو کاتەی ئارامیی بۆ کەناراوەکانی باشوور و گەرووی هورمز دەگەڕێتەوە".
سهبارهت به هێرشەکانی ئێران بۆ سەر ئامانجەکانی ئەمریکا، مووسەوی ڕاگەیاندراوێکی بڵاوکردەوە.
مووسەوی ئاماژەی بهوه کرد هەر بستێکی خاکی ئێران وەک بەشێکی دانەبڕاو لە نیشتمان دەبینن، ڕایگهیاند: "لە تارانەوە تا دوورترین ناوچەی باشوور، تەواوی ناوچەکە بۆ ئێران یەک پارچەیە. هێرشه ئامانجدار و کاریگەرەکانمان بەردەوام دەبن تا ئەو کاتەی ئارامیی بۆ کەناراوەکانی باشوور و گەرووی هورمز دەگەڕێتەوە".