ئێران بۆ هەرکەشتییەک کە لە گەرووی هورمز تێپەڕێت داوای هەتا دوو ملیۆن دۆلار دەکات

ئەندامی کۆمسیۆنی پلان و بوودجە لە پەرلەمانی ئێران موحسین زەنگەنە ڕایگەیاند، ئێران بۆ هەرکەشتییەک کە لە گەرووی هورمز تێپەڕێت، ١.٥ بۆ دوو ملیۆن دۆلار وەردەگرێت.

لە لێدوانێکدا بۆ ئاژانسی هەواڵی نیمچە فەرمی ئێران، فارس نیوز، موحسین زەنگەنە لەبارەی شێوازی تێپەڕبوونی کەشتییەکان بە گەرووی هورمزدا قسەی کرد.

زەنگەنە ڕایگەیاند، بۆ هەر کەشتییەک کە لە گەرووی هورمز تێپەڕ دەبێت، لە ١.٥ بۆ ٢ ملیۆن دۆلار پارە وەردەگیرێت.

ڕاشیگەیاندووە کە شێوازی پارەدانەکە بە نەقد و یان کریپتۆ و یان پێدانی کاڵا دەبێت و دوای ئەوە ڕێگە دەدرێت کە کەشتییەکان تێپەڕن.

لە هەواڵەکەدا باس لەوەش کراوە کە داهاتی ساڵانەی ئێران لە گەرووەکە، بەو پێیە دەگاتە ٧.٥ ملیار دۆلار.