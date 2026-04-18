ئێران: "ئەگەر گەمارۆی دەریایی ئەمریکا بەردەوام بێت ئێران ڕێگریی دەکات لە تێپەڕبوون به‌ گەرووی هورمزدا"

ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران بڵاوی كرده‌وه‌، ڕێگریی کردنی ئەمریکا لە تێپەڕبوونی کەشتییەکان لە ڕێگای گەمارۆی دەریایی و هاوشێوەکانییەوە وەک پێشێلکردنی ئاگربەست هەژمار دەکرێت و، ئێرانیش ڕێگریی ده‌كات لە کردنەوەی مەرجدار و سنوورداری گەرووی هورمز.

سەبارەت بە دۆخی گەرووی هورمز و پرۆسەی دانوستان و ئاگربەست لەگەڵ ئەمریکا، ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران ڕاگەیاندراوێکی بڵاوکردەوە.

له‌ ڕاگه‌یاندراوه‌كه‌دا ئاماژە بەوە کراوە بەهۆی داواکارییە زۆرەکانی واشنتۆن دانوستانه‌كانی پاکستان بێئەنجام بوون، بەڵام ئێستا سه‌رۆك ئه‌ركانی سوپای پاکستان پێشنیاری نوێی ئەمریکای هێناوه‌ بۆ تاران و، ئێران هەڵسەنگاندنیان بۆ دەکات.

هه‌روه‌ها له‌ ڕاگه‌یاندراوه‌كه‌دا جه‌خت له‌سه‌ر ئه‌وه‌ كراوه‌ته‌وه‌ كه‌ شاندی ئێران لە دانوستانه‌كاندا سازش لەسەر مافەکانی گەلەکەی ناکات.

