گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران، ئیسماعیل بەقائی ئەمریکای بە بەرپرسیار زانی لە بەرامبەر شه‌ڕانگێزییه‌كانی ئیسرائیل و هه‌ڵكشانی گرژییەکاندا.

لە میانی كۆنگره‌ی ڕۆژنامەوانی هەفتانەدا، به‌قائی وەڵامی پرسیارەکانی سەبارەت بە شه‌ڕ و پێکدادانەکانی نێوان ئیسرائیل و ئێرانی دایەوە و، ڕایگه‌یاند: "بەرپرسیارێتی ئەمریکا لە شه‌ڕانگێزیی ئیسرائیلدا ڕوون و ئاشكرایه‌ و، بەرپرسیارە لە ده‌ره‌نجامی هه‌ڵكشانی گرژییەکان".

بەقائی ئاماژەی به‌وه‌ كرد ئیسرائیل به‌بێ هەماهەنگی لەگەڵ ئەمریکا هیچ هەنگاوێک نانێت و، فەرماندەیی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتكۆم) بە ڕوونی ئاماژەی بەوە کردووە كه‌ لەگەڵ ئیسرائیل لە هەماهەنگیدان.

بەقائی ئه‌وه‌ی خسته‌ڕوو بەرپرسانی ئەمریکا بانگه‌شه‌ی ئەوە دەکەن بێئاگان لە هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان، جەختیشی لەسه‌ر ئه‌وە کردەوە دابەشکاری کار لە نێوان ئەمریکا و ئیسرائیلدا هەیە و، ئەمریکا بەرپرسیارە لە سەقامگیریی ناوچەکە.

گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران بەقائی، باسی له‌وه‌یش كرد ئاگربەستەکە بە شێوەیەکی بەردەوام و چەندین جار لەلایەن لایەنەکانی بەرامبەرەوە پێشێل کراوە و، بەهۆی پێشهاتەکانی ٢٤ کاتژمێری ڕابردووه‌وە گومان و بێمتمانەیی زیاتر بووە و، گوتی: "تا ئێستاش ئاڵوگۆڕی پەیامەکان لە نێوان لایەنەکاندا لە کەشێکی بێمتمانەیی زۆردا بەڕێوەدەچوو. ناکرێت کردەکانی ئیسرائیل بە جیا لە ئەمریکا هەڵسەنگاندنیان بۆ بکرێت. لەبەر ئەمە پێشهاتەکانی ئەم دواییە بێمتمانەیی ئێستای قووڵتر کردووەتەوە".