ئێران: "ئەمریکا بەرپرسیارە لە جێبەجێ کردنی لێکتێگەیشتنەکە پێویستە هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان ڕابگیرێن"

دوای لێكتێگه‌یشتن لەگەڵ ئەمریکا، وەزیری دەرەوەی ئێران، عەباس عێراقچی ئاماژەی بەوە كرد کە حكوومه‌تی واشنتۆن بەرپرسیارە لە جێبەجێ کردنی لێکتێگەیشتنەکە و، پێویستە هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان بە تەواوی ڕابگیرێن.

بەپێی ئاژانسی هەواڵی فەڕمی ئێران (IRNA)، عێراقچی لە دوو پەیوەندی تەلەفۆنیی جیادا لەگەڵ هاوتا عێراقی و میسرییەکەی، بیروڕای سەبارەت بە پرۆسە و ناوەڕۆکی لێکتێگەیشتنەکە خستووه‌ته‌ڕوو کە لەگەڵ ئەمریکادا ئەنجام دراوە.

عێراقچی بە تیشك خستنه‌ سه‌ر بەرپرسیارێتیی ئەمریکا لە باره‌ی جێبەجێ کردنی لێكتێگه‌یشتنه‌كه‌، جەختی لەوە کردەوە کە دەبێت هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان و کردەوە تێکدەرانەکان لە ناوچەکەدا بە تەواوی ڕابگیرێن.

وەزیری دەرەوەی ئێران عێراقچی، ئاماژەی به‌ گرنگی بەردەوامبوونی ڕاوێژ و هاریکارییە نزیکەکان لەسەر ئاستی پێشهاتە هه‌رێمییه‌كان كرد و، هیوای خواست هەوڵە دیپلۆماتییەکان بەهێزتر بکرێن بۆ پاراستنی ئاشتیی و سەقامگیریی.

هاوكات عێراقچی سوپاسی عێراق و میسری کرد بۆ هەوڵەکانیان بۆ ده‌سته‌به‌ركردنی ئاگربەست، کەمکردنەوەی گرژییەکان و به‌رقه‌راركردنی سەقامگیریی و ئاسایش لە ناوچەکەدا.

