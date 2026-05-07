ئێران: "ئامادەین پێداویستییەکانی ئەو کەشتییانە دابین بکەین کە لە گەرووی هورمز و ئاوەکانی ناوچەکەدان"

دامەزراوەی بەندەرەکان و دەریاوانیی ئێران، لە پەیامێکدا بۆ کاپتنی کەشتیە بازرگانییەکانی ناو گەرووی هورمز و سنووره‌ ئاوییەکانی ناوچەکە، ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد بەندەرەکانی ئێران ئامادەن بۆ پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریە گشتییەکانی دەریاوانی، پشتیوانی تەکنیکی، دابینکردنی پێداویستییەکانی خواردن و خزمەتگوزاریە تەندروستی و پزیشکییەکان.

ئاژانسی فەڕمی هەواڵی ئێران (IRNA)، ڕاگەیاندراوێكی دامەزراوەی بەندەرەکان و دەریاوانیی ئێرانی وڵاته‌كه‌ی بڵاوکردەوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئاماژە بەوە کراوە هەموو ئەو کەشتیانەی لە سنووره‌ ئاوییەکانی ناوچەکەدا دەسووڕێنەوە، بەتایبەت ئەو كه‌شتیانەی لە سنووره‌ ئاوییه‌كانی ئێران و ناوچەکانی لەنگەرگرتندان، لە کاتی پێویستدا دەتوانن سوودمەند بن لە خزمەتگوزارییەکانی وەک دابینکردنی پێداویستی خواردن، سووتەمەنی، خزمەتگوزاریە تەندروستیی و پزیشکییەکان و کەرەستە ڕێپێدراوەکان بۆ چاککردنەوەی پێویست.

ئاماژه‌ به‌وه‌ كراوه‌ کە ئەم پەیامە لە ڕێگەی تۆڕەکانی پەیوەندی دەریایی و سیستمەکانی VHF لە ناوچەکەدا، ڕۆژانە سێ جار و بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بڵاو دەکرێتەوە.

سەرۆکی ئه‌مریكا، دۆناڵد ترەمپ چواری ئایار ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد بوو کە بە مەبەستی دابینکردنی پاسەوانی بۆ ئەو کەشتیە بازرگانیانەی سەربە وڵاتانی بێلایەنن و لە گەرووی هورمز گیریان خواردووە، پرۆژەی ئازادی دەست پێدەکەن، له‌به‌رئه‌وه‌ی کەشتیەکان کەمی خواردن و پێداویستیە سەرەکییەکان هەیە و ئامانجی ئۆپەراسیۆنەکەش مرۆییه‌.