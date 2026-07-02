Mustafa Melih Ahıshalı
02 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 02 تەمووز 2026
جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران، کازم غەریبئابادی ئاماژەی بەوە کرد کە ئاسایشی ناوچەکە بە كشانهوهی ئەمریکا و ڕێزگرتن لە سەروەریی وڵاتان دهستهبهر دهبێت.
لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی، غەریبئابادی کاردانەوەی نیشان دا بەرامبەر کۆبوونەوەی سەربازی فەرماندەیی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتكۆم) لە مەنامەی پایتەختی بەحرەین.
غەریبئابادی باسی لەوە كرد کۆبوونەوە سەربازییهكهی بەحرەین ناتوانێت نەزمێکی یاسایی و ئەمنیی بۆ کەنداوی بەسرە دروست بکات و، ڕایگهیاند: "ئاسایشی ناوچەکە بە کۆتاییهاتنی دەستوەردانە دەرەکییەکان، كشانهوهی ئەمریکا لە ناوچەکە، ڕێزگرتن لە سەروەریی وڵاتان و قبووڵکردنی ڕاستی جوگرافی-سیاسییە نوێیەکان دهستهبهر دهبێت، نەک لەژێر سێبەری چەتری سەربازی ئەمریکادا".
ههروهها غەریبئابادی ئهوهیشی خستهڕوو گەرووی هورمز لە چوارچێوەی دیاریکراوی حكوومهتی تاراندا پێناسە دەکرێت، نەک لە لایەن سێنتكۆمهوە.