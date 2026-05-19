ئیمارات: "لە ٤٨ کاتژمێری ڕابردوودا شەش فڕۆکەی بی فڕۆکەوان کە لە عێراقەوە ئاراستەکرابوو خراوەتە خوارەوە"

Halime Afra Aksoy
19 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 19 مای,س 2026
ئیمارات ڕایگەیاند لە ماوەی ٤٨ کاتژمێری ڕابردوودا سیستەمی بەرگریی ئاسمانی وڵاتەکەیان شەش فڕۆکەی بی فڕۆکەوان کە لە عێراقەوە ئاراستەکرابوو، خستووەتە خوارەوە.
وەزارەتی بەرگریی ئیمارات لە هەژماری پلاتفۆڕمی کۆمەڵایەتی X کە ناوەندەکەی لە ئەمریکایە لەم بارەیەوە زانیاری بڵاو کردەوە.
لە ڕاگەیاندراوەکەی وەزارەتی بەرگریی ئیمارات'دا هاتووە کە سیستەمی بەرگریی ئاسمانی ئیمارات ڕێگریی لە شەش فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان کردووە کە لە عێراقەوە ئاراستە کرابوون و ناوچە گرنگەکانی بە ئامانج گرتبوو.
ڕاشگەیاندراوە کە هێرشەکان هیچ زیانێکی گیانیان نەبووە و هیچ خەسارێکیشیان بە دامەزراوە گرنگەکانی ئیمارات نەگەیاندووە.