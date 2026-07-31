Irmak Akcan
31 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 31 تەمووز 2026
حکوومەتی ئیسپانیا بڵاوی كردهوه، مەزەندە دەکرێت لە ٢٤ کاتژمێری ڕابردوودا ژمارەی ئەو کەسانەی بە مەلەکردن یان بەپێ چوونەتە شاری سیوتا، زیاتر بێت لە ٤٩ هەزار کەس.
بەپێی ئەو هەواڵانەی لە میدیا نێودەوڵەتییەکاندا بڵاوکراونەتەوە، وەزارەتی ناوخۆی ئیسپانیا سەبارەت بەو کۆچبەرە نایاساییانهی چوونەتە سیوتا، ڕاگەیاندراوێکی بڵاوکردەوە.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئاماژە بەوە کراوە پێشبینی دەکرێت لە ٢٤ کاتژمێری ڕابردوودا ژمارەی ئەو کەسانەی بە مەلەکردن یان بەپێ پهڕیبنهوه بۆ سیوتا، ٤٩ هەزار کەسی تێپەڕاندبێت.