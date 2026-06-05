ئیسرائیل ھەڕەشەی ھێرشکردنە سەر شەش ناوچەی دیکەی لوبنان دەکات

دوای شکستی دەستپێشخەرییەکەی ئەمریکا بۆ ئاگربەست، ئیسرائیل ھەڕەشەی ھێرشکردنە سەر شەش ناوچەی دیکەی لوبنانی کرد وداوای لە دانیشتووانی ئەم ناوچانەش کرد کە ماڵوحاڵی خۆیان، بەجێبھێڵن.

گوتەبێژی سوپای ئیسرائیل، ئەفیخای ئەدرعی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی دووبارە ھەڕەشەی ئەوەی کردووە کە سوپای ئیسرائیل ھەریەک لە ناوچەکانی سەرەفەند، توفەحتا، ئەلبابیلییە، کاکەییەت سنەڤبەر، ئەلمەروانییە و سەقسەقییە لە باشووری لوبنان دەکاتە ئامانج.

ئەفیخای ئەدرعی داوای لە دانیشتوانی ناوچەکان کردووە کە لانی کەم یەک کیلۆمەتر لەو شوێنانە دوور بکەونەوە.

ئەمە لە کاتێکدایە بەرەبەیانی ئەمرۆ سوپای ئیسرائیل ھەڕەشەی ھێرشکردنە سەر سێ شارۆچکەی ديكەى لوبنانی کردبوو و داوای لە دانیشتووانیش کرد کە ماڵوحاڵی خۆیان بەجێبھێڵن.

دوای دەستپێکردنی ھێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان لە ٢ی ئاداری ئەمساڵەوە، زیاتر لە یەک ملیۆن کەس لە لوبنان ئاوارەبوون.

وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە سێ ئەم مانگە ڕایگەیاند کە ئیسرائیل و لوبنان لەسەر ئاگربەستێکی ھەمەلایەنە ڕێککەوتوون، بەو مەرجەی حزبوڵڵا بە تەواوی پابەند بێت بە ئاگربەستەوە و ئەندامەکانی لە ناوچەی باشووری لیتانی دوور بخاتەوە.

بەڵام حزبوڵڵا ڕۆژی ٤ی مانگ ڕایگەیاند کە ئاگربەستی مەرجدار ڕەتدەکاتەوە.