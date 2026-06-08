ئیسرائیل بەردەوامە لە ھێرش و بۆردومانەکانی بۆ سەر لوبنان

Wassim Samih Seifeddine
08 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 08 حوزەیران 2026
لە ئاکامی زنجیرەیەک ھێرشی ئاسمانیی و بۆردومانی سوپای ئیسرائیلدا بۆ سەر شارۆچكەیەکی باشووری لوبنان، چوار کەس کوژران.
ئاژانسی ھەواڵی فەرمیی لوبنان "NNA" بڵاویکردەوە سوپای ئیسرائیل زنجیرەیەک ھێرشی ئاسمانیی کردووەتە سەر شارۆچکەی زەفتا باشووری لوبنان.
ئاژانسەکە ڕاشیگەیاندووە کە لەگەڵ ھێرشە ئاسمانییەکاندا، شارۆچکە بە چڕی لەلایەن تۆپخانەکانی ئیسرائیلەوە بۆردومان کراوە.
هەروەها ئاژانسی ھەواڵی فەرمیی لوبنان باسی لەوەش کردووە کە لە ئاکامی ھێرشە ئاسمانییەکان و بۆردومانەکەدا، چوار کەس کوژراون و ژمارەیەک دیکەش برینداربوون.