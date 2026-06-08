دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی عیراق دووبارە کردنەوەی ئاسمانی وڵاتەکەی بە ڕووی گەشتەکانی ھاتن و چوون لە فڕۆکەخانەکاندا، ڕاگەیاند.

ئاسمانی عێراق بە ڕووی گەشتەکانی ھاتن و چوون کرایەوە دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی عیراق دووبارە کردنەوەی ئاسمانی وڵاتەکەی بە ڕووی گەشتەکانی ھاتن و چوون لە فڕۆکەخانەکاندا، ڕاگەیاند.

دووبارە ئاسمانی عێراق بە ڕووی گەشتەکانی ھاتن و چوون لە فڕۆکەخانەکاندا، کرایەوە، ئەمەش دوای ئەوەی دوێنێ یەکشەممە بەھۆی گرژییە ئەمنییەکانەوە لە ناوچەکە، داخرابوو.

دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنیی عێراق لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە دووبارە ئاسمانی عێراق بە ڕووی گەشتەکانی ھاتن و چوون لە فڕۆکەخانەکاندا، کراوەتەوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لەوەشکراوە کە لەئەمڕۆ دووشەممە، گەشتەکانی ھاتن و چوون لە فڕۆکەخانەکانی عێراقدا، ئاسایی دەبنەوە.

دوێنێ دووشەممە، دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنیی عێراق ڕایگەیاندبوو بەھۆی گرژییە ئەمنییەکانەوە لە ناوچەکە، ئاسمانی عێراق بە ڕووی گەشتەکانی ھاتن و چوون لە فڕۆکەخانەکاندا، بۆ ماوەی ٧٢ کاتژمێر داخراوە.



