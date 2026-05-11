وەزارەتی تەندروستی تورکیا: "پشکنینی (هانتا ڤایرۆسی) سێ هاووڵاتیمان نێگاتیڤ بووە"

وەزارەتی تەندروستی تورکیا پشکنینی پزیشکی هانتا ڤایرۆس بۆ سێ هاووڵاتی تورکیا کە لە گەشتێکی دەرەوەی وڵاتدا بوون نێگاتیڤ بووە.

وەزارەتی تەندروستی تورکیا ڕایگەیاند کە لە نزیکەوە چاودێری و پێشکنین بۆ سێ هاووڵاتیان کە لە گەشتێکی دەرەوەی وڵاتدا بوون و گەڕاونەتە تورکیا، بەردەوامە و دەستیان بە گرتنەبەری ڕێکاری تایبەت کردووە.

لە ڕاگەیاندراوەکەی وەزارەتی تەندروستی تورکیادا هاتووە: "پشکنینی پزیشکی (هانتا ڤایرۆس) سێ هاووڵاتیمان نێگاتیڤ بووە و (سەرەڕای ئەوەش) بۆ ماوەی دیاریکراو لە کەرەنتین'دا دەبن".

