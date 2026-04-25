لە ساڵی ٢٠٢٤دا ٦١٠ هەزار کەس لە سەرانسەری جیهاندا بە هۆی مەلاریاوە گیانیان لەدەستداوە

Ayşe İrem Çakır, Halil Silahşör
25 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 25 نیسان 2026
ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی (WHO) ڕایگەیاند، لە ساڵی ٢٠٢٤دا، ٢٨٢ هەزار کەس لە جیهاندا تووشی مەلاریا بوون و لەو ژمارەیە ٦١٠ هەزاریان گیانیان لەدەستداوە.
مەلاریا بە ڕێگەی پێوەدانی مێشوولە (پێشکە) دەگوازرێتەوە و بە پێی پێناسی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی، نەخۆشییەکە کە توانای چارەسەرکردنی هەیە.
بە پێی زانیارییەکانی پەیامنێری ئاژانسی ئانادۆڵو، لە ٢٥ی نیسان، ڕۆژی جیهانی مەلاریادا، کیشوەری ئەفریقا بە تۆماری ٢٦٥ ملیۆن تووشبوو، لە ڕیزبەندی یەکەم و لەسەدا ٩٤ی تووشبووانی لەو کیشوەرە تۆمار کراون.
لە ئەفریقا ٥٧٩ هەزار کەس بە هۆی ئەم نەخۆشییەوە گیانیان لەدەستداوە کە لەسەدا ٧٥ی منداڵانی ژێر تەمەن ٥ ساڵان بوون کە بەرگرییەکی لاوازتریان هەیە بەرامبەر نەخۆشییەوەکە.
لەسەدا ٥٠ی کۆی تووشبووان بە مەلاریا لەسەرانسەری جیهان لە وڵاتی نایجێریا و دواتر لە کۆنگۆ، ئەسیۆپیا و موزامبیک بووە.
ئەوە لە کاتێکدا لەسەرانسەری ئەورووپا هیچ داتایەکی پەیوەندیدار بەو نەخۆشییە تۆمار نەکراوە.
ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی لە سەرانسەری جیهان کەمپێنێکی بە ناوی "ڕیشەکێشکردنی مەلاریا: ئێستا دەتوانین و ئێستا دەستبەکار دەبین"ڕاگەیاندووە و داوای کردووە کە ڤاکسینی جۆری RTS,S و جۆری R21/Matrix-M بەکار بهێندرێت.
شایەنی باسە ئەو نەخۆشییە لە ساڵی ٢٠١٠وە لە تورکیاش ڕیشەکێش کراوە و تەنیا لە چەند دۆخێکدا نەبێت کە لە گەشتیاراندا تۆمار کراوە.