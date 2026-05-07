زیاتر لە هەزار تووشبوو لە سەنتەری تالاسیمیای هەولێر تۆمارکراون

[1/13] لە ڕۆژی جیهانی تالاسیمیا دا، بانکی خوێنی هەولێر ڕۆڵی خۆی لە پاڵپشتیکردنی تووشبووانی تالاسیمیا بە دابینکردنی نزیکەی ٥٠ بوتڵ خوێنی ڕۆژانە نیشان دەدات، ئەم بەشدارییە هۆکارێکە بۆ بەردەوامبوونی ژیانی ئەو نەخۆشانەی کە پێویستیان بە وەرگرتنی خوێن هەیە، هاوتەریب لەگەڵ ئەوەشدا، سەنتەری تالاسیمیای هەولێر کە زیاتر لە هەزار تووشبووی تۆمارکردووە، نەک تەنها ڕۆژانە خوێن دابین دەکات بەڵکو چەندین پشکنینی بێبەرامبەریش بۆ چاودێریکردنی تەندروستی تووشبووەکان پێشکەش دەکات، ئەم پشکنینانە بارودۆخی نەخۆشەکان هەڵدەسەنگێنن، ئاڵۆزییەکان زوو دەستنیشان دەکەن و پلانەکانی چارەسەرکردن ڕێنمایی دەکەن.

بەرپرسی بەشی تالاسیمیا لە بانکی خوێنی هەولێر ئیمان عەبدولقادر، جەختی لەسەر پڕۆسەی وردبینی و پشکنینی خوێن کردەوە و بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو گوتی: "ئێمە هەموو ڕۆژێک خوێن لە بەخشەرەکان وەردەگرین و وێڕای پسشکنینی جۆری خوێنەکە، هاوکات پشکنینی ڤایرۆسیی ئەنجام دەدەین بۆ دڵنیابوون لە سەلامەتی خوێنەکە، هاوکات ئەو خوێنانەی کە بۆ تووشبووانی تالاسیمیا ئامادەیان دەکەین، پێویستە هەر بوتڵێک بە وردی لەگەڵ نەخۆشەکاندا بگونجێت، بەپێی تایبەتمەندیی فینۆتایپی (ڕەنگی قژ، چاو و پێست)ی هەر نەخۆشێک ".

دکتۆرە ئاریا نامیق مەعرووف کە ڕۆژانە نزیکەی ٦٠ تووشبوو دەبینێت و بەهۆی هەڵسوکەوتە هێمنانەکەیەوە تووشبووان لە نۆرەگرتن لەبەردەرگای دکتۆرەکە وەڕەس نابن و هەمووان تامەزرۆی بینینی دەکەن و لە ڕووی دەروونییەوە کاریگەرییەکی ئەرێنیی لەسەر تووشبووەکان هەیە.