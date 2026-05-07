زیاتر لە هەزار تووشبوو لە سەنتەری تالاسیمیای هەولێر تۆمارکراون

لە ڕۆژی جیهانی تالاسیمیا دا، بانکی خوێنی هەولێر ڕۆڵی خۆی لە پاڵپشتیکردنی تووشبووانی تالاسیمیا بە دابینکردنی نزیکەی ٥٠ بوتڵ خوێنی ڕۆژانە نیشان دەدات، ئەم بەشدارییە هۆکارێکە بۆ بەردەوامبوونی ژیانی ئەو نەخۆشانەی کە پێویستیان بە وەرگرتنی خوێن هەیە، هاوتەریب لەگەڵ ئەوەشدا، سەنتەری تالاسیمیای هەولێر کە زیاتر لە هەزار تووشبووی تۆمارکردووە، نەک تەنها ڕۆژانە خوێن دابین دەکات بەڵکو چەندین پشکنینی بێبەرامبەریش بۆ چاودێریکردنی تەندروستی تووشبووەکان پێشکەش دەکات، ئەم پشکنینانە بارودۆخی نەخۆشەکان هەڵدەسەنگێنن، ئاڵۆزییەکان زوو دەستنیشان دەکەن و پلانەکانی چارەسەرکردن ڕێنمایی دەکەن.
بەشی تالاسیمیا لە بانکی خوێنی هەولێر ڕۆڵێکی گرنگی هەیە لە دابینکردنی خوێنی پێویست و ناردنی بۆ سەنتەری تالاسیمیای هەولێر و، بەڕێوەبەری ئەم بەشە ئاماژە بەوە دەکات کە ڕۆژانە لیستێکیان بەدەست دەگات و تێیدا زانیاری و ژمارەی ئەو بوتڵە خوێنانەی تێدایە کە پێویستە دابین بکرێت.
بەرپرسی بەشی تالاسیمیا لە بانکی خوێنی هەولێر ئیمان عەبدولقادر، جەختی لەسەر پڕۆسەی وردبینی و پشکنینی خوێن کردەوە و بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو گوتی: "ئێمە هەموو ڕۆژێک خوێن لە بەخشەرەکان وەردەگرین و وێڕای پسشکنینی جۆری خوێنەکە، هاوکات پشکنینی ڤایرۆسیی ئەنجام دەدەین بۆ دڵنیابوون لە سەلامەتی خوێنەکە، هاوکات ئەو خوێنانەی کە بۆ تووشبووانی تالاسیمیا ئامادەیان دەکەین، پێویستە هەر بوتڵێک بە وردی لەگەڵ نەخۆشەکاندا بگونجێت، بەپێی تایبەتمەندیی فینۆتایپی (ڕەنگی قژ، چاو و پێست)ی هەر نەخۆشێک ".
دکتۆرە ئاریا نامیق مەعرووف کە ڕۆژانە نزیکەی ٦٠ تووشبوو دەبینێت و بەهۆی هەڵسوکەوتە هێمنانەکەیەوە تووشبووان لە نۆرەگرتن لەبەردەرگای دکتۆرەکە وەڕەس نابن و هەمووان تامەزرۆی بینینی دەکەن و لە ڕووی دەروونییەوە کاریگەرییەکی ئەرێنیی لەسەر تووشبووەکان هەیە.
ئیمان عەبدولقادر گوتیشی: "ڕۆژانە بەپێی خواستی سەنتەری تالاسیمیای هەولێر، ژمارەی بوتڵە خوێنەکان ئامادە دەکەین و پاشان دەیاننێرین و لەوێش پێشکەشی تووشبووان دەکرێت و بە گشتی ڕۆژانە لە نێوان ٥٠ بۆ ٦٠ بوتڵ خوێنیان پێویستە بەڵام ئەو ڕۆژانەی دەکەونە دوای ڕۆژە پشووەکان، بێگومان داواکارییەکان زیاترە".
سەنتەری تالاسیمیای هەولێر کە هەزار و سی تووشبووی لێ تۆمارکراوە و وێرای ئەوەی خوێن دەبەخشێتە تووشبووەکانی تالاسیمیا، هاوکات چەندین پشکنینی بێبەرامبەر بۆ تووشبووەکان ئەنجام دەدەن و هەڵسەنگاندن بۆ دۆخی تەندروستییان دەکەن.
سەنتەرەکە سیستەمێکی ڕێکوپێکی تەکنەلۆژیای هەیە، هەر تووشبوویەک کۆدێکی تایبەت بەخۆی هەیە و کاغەز و نوسراو لە نێوان پزیشک، تاقیگە، دەرمانخانە و بەشەکانی دیکە هاتوچۆ ناکات و پشکنین و دەرمان و خزمەتگوزارییەکانی دیکە هەمووی لە ڕێگای ئەم سیستەمەوە ئەنجام دەدرێت.
سەنتەرەکە دوو هۆڵی گەورەی تێدایە کە تایبەتە بە خوێن بەخشین بەو تووشبووانەی پێویستیان پێیەتی و ڕۆژانەش چەندین کەس بەپێی کاتی دیارییکراو سەردانی سەنتەرەکە دەکات و دوای پشکنینەکان، لە یەکێک لە هۆڵەکانی خوێن وەرگرتن، چارەسەری پێویست وەردەگرێت.
لەبارەی ژمارەی تووشبووانی تالاسیمیا لە سەنتەری تالاسیمیای هەولێر، دکتۆرە ئاریا نامیق مەعرووف بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو گوتی: "لەم سەنتەرە زیاتر لە هەزار نەخۆش تۆمار کراوە، ڕۆژانە لە نێوان ٥٠ بۆ ٧٠ تووشبوو دەبینین، پشکنینە پێویستەکانییان بەخۆڕایی بۆ دەکرێت، هەروەها بەهۆی ئەوەی تووشبووەکان بەردەوام خوێن وەردەگرن ئەوا ڕێژەی ئاسن لە خوێنیان بەرزە هەر بۆیەش هەفتانە جارێک بۆ دووجار پزیشکانی ڕژێنەکان ژمارەیەک تووشبوو دەبینن، بە گشتی تووشبووانی تالاسیما پێویستیان بە چاودێریی هەیە و لەم سەنتەرەش سەرجەم خزمەتگوزارییەکانییان بێبەرامبەر بۆ دەستەبەر کراوە".
دکتۆرە ئاریا نامیق مەعروف گوتیشی: "جگە لە خەڵکی ناوخۆی هەرێم، هاوکات لەم سەنتەرە ژمارەیەکی زۆر خەڵکی دەرەوەی هەرێمیشی تێدایە و هەروەها پەنابەر و ئاوارەکانیش لە خزمەتگوزارییەکان سوودمەند دەبن".
ئەمە لە کاتێکدایە کە ڕۆژی ١٩ی ئابی ٢٠٢٥ لەسەر ڕاسپاردەی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی، وەک یەکەم کاروان، لە ڕێگای فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی ھەولێرەوە، ١٤٠ تووشبووی تالاسیمیا بە مەبەستی نەشتەرگەریی چاندنی مۆخی ئێسک ڕەوانەی دەرەوەی وڵاتکران و وەزارەتی ەندروستی ھەرێمی کوردستان ڕایگەیاند کە تێچووی چارەسەری ئەو تووشبووانە نزیکەی ١١ ملیار دینارە بۆ نەخۆشانی خاوەن بەخشەر و نەخۆشانی نەبوونی بەخشەر.
تالاسیمیا یەکێکە لە نەخۆشییەکانی خوێن کە بە کەمبوونەوەی پڕۆتینی ھیمۆگڵۆبین دەردەکەوێت. ھیمۆگڵۆبین یارمەتی دەدات لە گواستنەوەی ئۆکسجین لە خڕۆکە سوورەکان بۆ جەستە و کەمبوونی ئەم پڕۆتینە دەرەنجامی بریتییە لە کەمخوێنی.
نیشانەکانی زۆرجار تا تەمەنی شەش مانگیی دەرناکەوێت و بە گشتی جۆرەکانی بریتیین لە تالاسیمیای بێتا، تالاسیمیای ئەلفا و تالاسیمیای لاوەکی و ساڵانە هەشتی ئایار وەک ڕۆژی جیهانی تالاسیمیا دیارییکراوە.