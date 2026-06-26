یەکەمین نەشتەرگەری کلینیکی بە بەکارهێنانی یەکەمین ئامێری دڵ و سی دروستكراوه‌ی ناوخۆی تورکیا، کە بە هاوکاری وەزارەتی تەندروستی و ئەسێلسان (ASELSAN) بە توانای ناوخۆیی و نیشتمانی بەرهەم هێندراوە، بە سەرکەوتوویی بەڕێوەچوو.

سەرۆکی پیشەسازی بەرگریی له‌ سەرۆکایەتی کۆمار، هالوک گۆرگون لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی، ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد کە نەشتەرگەرییەکە بە سەرکەوتوویی کۆتایی هاتووە.

گۆرگون سیستمە گەشەپێدراوەکەی بە "شاکارێکی ئەندازیاری" ناوزه‌ند کرد و، ئاماژەی بەوە کرد ئامێرەکە بۆ یەکەمجار لەبری دڵێک كاری كردووه‌ و، ئامێری ASELSAN LIFELINE HLM لە یەکەمین نەشتەرگەریدا کاری پێكراوه‌.

هه‌روه‌ها گۆرگون باسی له‌وه‌ كرد ئامێری LIFELINE HLM لە ماوەی نەشتەرگەرییەکەدا بەسەلامەتی سووڕی خوێن و دابینکردنی ئۆکسجینی نەخۆشەکەی گرتە ئەستۆ و، ڕێگەی خۆشکرد بۆ کۆتاییهاتنی نەشتەرگەرییەکە بە سەرکەوتوویی و، ڕایگه‌یاند: "ئەوەی کە ئێستا دەتوانین ئەم ئامێرە هەستیارە بە توانای خۆمان بەرهەم بهێنین کە ساڵانێک بوو لە دەرەوەی وڵات دابینمان دەکرد، دەستکەوتێکی بەنرخە لە پێناو سەربەخۆیی تەکنەلۆجیاماندا".

گوتیشی: "کاریگەریی ڕاستەوخۆی ئەزموونی ئەندازیاری نیشتمانی لە بواری بەرگرییەوە بۆ تەندروستیی لەسەر ژیانی مرۆڤەکان سەرچاوەیەکی دیکەی شانازییە، ئامانجمانە ئامێرەکە لە نەخۆشخانە جیاوازەکانی دیکەشدا بڵاو بێتەوە. هێنانەکایەی بەها لەلایەن تواناکانمان لە بواری بەرگریدا لە کەرتە مەدەنییە ستراتیجییەکاندا بەتایبەت تەندروستیی، لە نێو ئامانجە لەپێشینەکانی سەرۆکایەتیماندایە. سوپاسی وەزارەتی تەندروستیمان، ئەسێلسان، ئەندازیاران و پزیشکانمان دەکەم کە ماندووبوون لەم کارەدا، هیوای چاکبوونەوەی خێرا بۆ ئەو نەخۆشەمان دەخوازم كه‌ نەشتەرگەریه‌كه‌ی بۆ كرا".

