کۆمپانیای ڕۆکێتسان بووە بەڵێندەر لە پڕۆژە نوێیەکانی توانای بەرگریی ناتۆ

Firdevs Bulut Kartal
07 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 07 تەمووز 2026
بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای ڕۆکێتسان، موراد ئیکینچی، ڕایگەیاند کە کۆمپانیاکەیان لەنێو ئەو بەڵێندەرانەدایە کە بۆ جێبەجێکردنی ژمارەیەک پڕۆژەی پەیوەست بە پەرەپێدانی تواناکانی بەرگری ناتۆ، لە چوارچێوەی کۆڕبەندی پیشەسازیی بەرگری ناتۆ - ٢٠٢٦ ھەڵبژێردراون.
ئیکینچی لە پۆستێکدا لەسەر ھەژماری سۆشیالمیدیای خۆی نووسی: "وەک ڕۆکێتسان، بەشداریمان لە ڕێوڕەسمی واژووکردنی ڕێککەوتننامەکانی پەیوەست بە تواناکانی سیستەمی ھێرشی دوورمەودا، سیستەمە یەکگرتووەکانی بەرگریی ئاسمانی و دژە مووشەک، ھەروەھا تواناکانی بۆشایی و چاودێرییکردن کردووە و. ئێمە لەنێو ئەو بەڵێندەرانەداین کە بۆ ئەم پڕۆژانە لە چوارچێوەی کۆڕبەندی پیشەسازیی بەرگری ناتۆ بۆ ساڵی ٢٠٢٦ ھەڵبژێردراون".
ناوبراو ئاماژەی بەوەشکردووە کە ئەم ھاوکارییانە بەھێزکردنی توانای بەرگریی ھاوبەشی تورکیا و ناتۆ پێشدەخەن و ڕۆکێتسان بە بەکارھێنانی تەکنەلۆژیای پێشکەوتوو و سیستەمەکانی خۆی، بەردەوام دەبێت لە بەشدارییکردن لە جێبەجێکردنی ئەم پڕۆژانەدا.
ئیکینچی لە کۆتاییدا ڕایگەیاندووە: "ئێمە بەردەوام دەبین لە بەرھەمھێنانی سیستەم و تەکنەلۆژیای پێشکەوتوو بۆ بەھێزکردنی بەرگریی و ئاسایشی ھاوبەش".