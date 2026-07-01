هەناردەی پیشەسازی بەرگریی تورکیا بۆ وڵاتانی ئەندامی ناتۆ له‌ زیادبووندایه‌

Ali Atar
01 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 01 تەمووز 2026
له ماوهی ڕابردوودا، هەناردەی پیشەسازی بەرگریی و فڕۆكهوانی تورکیا بۆ وڵاتانی ئهندامی ناتۆ بەرزبوونەوەی بەخۆوە بینیوە.
پێش دەستپێکی لووتکەی ناتۆ کە بڕیارە رۆژانی ٧-٨ی تەمووزدا بە میوانداری تورکیا لە ئەنقەرە بهڕێوهبچێت، بەرزبوونەوەی هەناردهی پیشەسازی بەرگریی و فڕۆكهوانی بۆ وڵاتانی ئەندام لە هاوپەیمانێتییەکەدا بووهته جێی سەرنج.
بەپێی ئەو زانیارییەی دهست ئاژانسی ئانادۆڵو كهوتووه، توركیا کە ئامادەکاری بۆ لووتکە مێژووییەکەی ئەنقەرە دەکات، فرۆشی دەرەکی لە بواری بەرگریی و فڕۆكهوانیدا لە ماوەی یەک ساڵی ڕابردوودا بەرزبوونەوەی بێوێنەی بەخۆوە بینیوە.
تێكڕای هەناردەی ئەم کەرتە لەو ماوەیەدا بە بەراورد بە قۆناغی پێشوو سەدا ٤٧،١٢ زیادی کردووە.
لە یهكی حوزەیرانی ٢٠٢٥ بۆ ٣١ی ئایاری ٢٠٢٦، هەناردەی کەرتەکە لە حهوت ملیار و ٣٩٩ ملیۆن و ١٠٣ هەزار دۆلارهوه گهیشتووهته ١٠ ملیار و ٨٨٥ ملیۆن و ٦٠٦ هەزار دۆلار.
لە کاتێکدا لەو ماوەیهدا هەناردەی بەرهەمەکانی بەرگریی و فڕۆكهوانی بۆ ١٧٨ وڵات ئهنجامدراوه، فرۆشتن بە وڵاتانی ناتۆ کە ڕەنگدانەوەی ڕۆڵی ستراتیجی تورکیایە لە ناو هاوپەیمانێتییەکەدا، پشكی گهورهی بهردهكهوێت.
کاتێک لەسەر بنەمای وڵاتان پێداچوونەوە بە داتاکانی هەناردەدا دهكرێت، هاوپەیمانانی ناتۆ سێ پلەی یەکەمی لووتکەکەیان گرتووه.
لەو ماوەیەدا بە بەهای شهش ملیار و ٢٣٥ ملیۆن و ٦٧٦ هەزار دۆلار ههنارده بۆ وڵاتانی ئەندام لە ناتۆدا ئهنجامدراوه، كه دهكاته سەدا ٥٧،٢٨ی تیكڕای هەناردەی کەرتەکە. بەم شێوهیهش درێژه به بەرزبوونەوەی هەناردە بۆ وڵاتانی ئەندامانی ناتۆ درا.
كۆبوونهوه و دیدارە نێودەوڵەتیی و دووقۆڵییەکان و دیپلۆماسیی پیشەسازی بەرگریی کە به هەماهەنگیی سەرۆکایەتی پیشەسازی بەرگریی سەرۆکایەتی کۆمار بەڕێوەدەچن، ڕۆڵێکی گرنگیان لە بەرزبوونەوەی هەناردەی کەرتەکەدا گێڕاوه.
بەهای هەناردەی پیشەسازی بەرگریی و فڕۆكهوانی بۆ هەر کیلۆگرامێک کە پێوهرێكی گرنگە لە ڕووی ئامانجەکانی هەناردەی تورکیا کە سەرنجی لەسەر تەکنەلۆجیایە، گەیشتووهتە ٦٥،١٦ دۆلار.
بە سەرنجدان له تێکڕای بەهای هەناردەی تورکیا بۆ هەر کیلۆگرامێک ١،٦٢ دۆلارە، پیشەسازی بەرگریی و فڕۆكهوانی بە بەهایەکی هەناردەی نزیکەی ٤٠ هێندە بەرزتر بۆ هەر کیلۆگرامێک، هاوکارییەکی گرنگی پێشکەش بە ئابووریی وڵاتەکە کردووە.