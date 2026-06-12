هوڕجێت فڕینێکی مێژوویی هاوتەریبی ١٠ فڕۆکەیی لەگەڵ ئەستێرەکانی تورك ئەنجامدا

Firdevs Bulut Kartal
12 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 12 حوزەیران 2026
فڕۆکەی جێتی ڕاهێنانی هوڕجێت (HÜRJET) کە بە توانا خۆماڵی و نیشتمانییەکان لەلایەن پیشەسازی فڕۆکەوانیی و بۆشایی ئاسمانیی تورکیاوه پەرەی پێدراوە، لە فڕینێکی نمایشکاریی تایبەتدا لەگەڵ تیمی نمایشە ئاسمانییەکانی هێزی ئاسمانیی تورکیا "ئەستێرەکانی تورک" بەشداری لە فۆرمەیشنێکی مێژووییدا کرد.
دوو فڕۆکەی هوڕجێت کە لە فەرماندەیی مەیدانی ئاسمانیی مورتەدەوە دهستیان به فڕین كرد، لە کایەی ئاسمانییدا چوونە پاڵ ئەستێرەکانی تورک کە بە ڕێزبەندیی فڕینی هاوتەریبی ههشت فڕۆکەیی دەفڕین، بەمەیەش فۆرمەیشنێکی سەرنجڕاکێشیان لە ١٠ فڕۆکە پێکهێنا.
نمایشەکان و جووڵە ئاکرۆباتییەکانی ئەم فڕینە هاوتەریبە وردە لەلایەن بەشداربووانەوە بە جۆش و خرۆشەوە چاودێری کرا، کە تیایدا بۆ یەکەمجار دوو فڕۆکەی هوڕجێت هاوڕێیەتی تیمی ههشت فڕۆکەیی ئەستێرەکانی تورکیان کرد و، وەک خاڵێکی وەرچەرخانی نوێ لە مێژووی فڕۆکەوانی تورکیادا تۆمار کرا.
ئەم فڕینە گوزارشت لەو توانستە ئەندازیارییە دهكات کە تورکیا لە بواری فڕۆکەوانییدا بهدهستیهێناوه.